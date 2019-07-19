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600 туристов заплатят штраф за курортный сбор

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#курортный сбор #туризм #штраф
600 туристов заплатят штраф за курортный сбор

«Письма счастья» ждут путешественников по возвращению из отпуска.

Вернувшиеся с отдыха в Краснодарском крае туристы стали получать уведомления о штрафе в пять тысяч рублей за неоплаченный курортный сбор, рассказали "Интерфаксу"  в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристы не платят сбор по разным причинам. Некоторые просто забывают об этом, несмотря на разъяснения при покупке тура, некоторые не платят принципиально - считают, что их пытаются обобрать и сбор уже должен быть включен в стоимость путевки. Конфликты часто возникают с туристами льготных категорий, которые освобождены от уплаты налога, но не могут подтвердить это документально и просят поверить им на слово или "проверить по базе", рассказали в АТОР.

Те туристы, которые слишком демонстративно отказывались платить сбор, могут попасть в «черный список» неплательщиков для оформления штрафа, и по возвращении домой они получат «письмо счастья». Впоследствии, информацию о неплательщике передают в налоговую службу. А уж оттуда ему непременно прилетит «письмо счастья», которое облегчит карман на 5 тысяч рублей. При этом отмечается, что от оплаты сбора отказывается всего несколько процентов от всех организованных туристов, пишут «Кубанские новости».

В 2018 году в бюджет Краснодарского края от туристского сбора поступило 108 млн рублей. Средства направят на благоустройства курортных территорий, напоминает «Комсомольская правда».
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#курортный сбор #туризм #штраф

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