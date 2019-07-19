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Николь Кидман станет многодетной матерью в 53 года
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Звезда рассказала друзьям о беременности третьим ребенком.
Николь Кидман беременна своим третьим ребенком. 52-летняя жена Кита Урбана прибегла к процедуре ЭКО, пишет «Комсомольская правда». Об интересном положении Николь Кидман сообщила по возвращении в Сидней. По словам близкого друга Кидман, Кит Урбан пребывает на седьмом небе от счастья. Сама Николь также сияет от счастья и выглядит прекрасно. Пара уже воспитывает двух дочерей 11-летнюю Сандэй Роуз и восьмилетнюю Фэйт Маргарет, уточняет «Пятый канал».
Николь Кидман – голливудская актриса, которая снискала славу кинодивы современности. Сегодня она – звезда международного уровня, обладательница премии «Оскар», нескольких наград «Золотой глобус», «Эмми», «Серебряный медведь» и других. Поворотной в творческой биографии Николь Кидман стала роль куртизанки Сатин в музыкальном фильме «Мулен Руж». Критика с восторгом встретила фильм, и за участие в нем Николь Кидман получила долгожданный «Оскар».
С первым мужем, актером Томом Крузом, Николь прожила больше 10 лет. Пара усыновила двоих детей – Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. В 2005 году актриса познакомилась с нынешним мужем, австралийским певцом Китом Урбаном. С ним она состоит в браке с 2006 года.
Фото: ladyandcity.ru
Николь Кидман – голливудская актриса, которая снискала славу кинодивы современности. Сегодня она – звезда международного уровня, обладательница премии «Оскар», нескольких наград «Золотой глобус», «Эмми», «Серебряный медведь» и других. Поворотной в творческой биографии Николь Кидман стала роль куртизанки Сатин в музыкальном фильме «Мулен Руж». Критика с восторгом встретила фильм, и за участие в нем Николь Кидман получила долгожданный «Оскар».
С первым мужем, актером Томом Крузом, Николь прожила больше 10 лет. Пара усыновила двоих детей – Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. В 2005 году актриса познакомилась с нынешним мужем, австралийским певцом Китом Урбаном. С ним она состоит в браке с 2006 года.
Фото: ladyandcity.ru
397
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