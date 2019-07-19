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сегодня, 12:29

Президент готов обменять Вышинского на Сенцова

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#обмен #Зеленский
Президент готов обменять Вышинского на Сенцова

Владимир Зеленский предложил такой формат взаимодействия с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. По его словам, это должно стать первым шагом доброй воли, указывает RT.

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — сказал он, отметив, что Киев хочет, «чтобы такой момент наступил в ближайшее время». При этом он добавил, что несмотря на эту готовность, Украина рассчитывает получить всех заключенных в России украинцев, уточняет «Лента.ру».

Ранее в Кремле призвали Киев сделать первый шаг на пути к улучшению диалога между странами, отпустив Вышинского, Сенцова в этом контексте не упоминали, напоминает РИА Новости. В Москве не раз подчеркивали, что их дела и обвинения не равнозначны.
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#обмен #Зеленский

Комментарии (1)

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угу

21 минуту назад
мы тоже готовы обменять президента. или хоть сменить.
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