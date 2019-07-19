сегодня, 11:47
В Липецкой области угонщик пытался подкупить инспектора ГИБДД
В Липецком районе СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Интересно, что обвиняемый попался на угнанном автомобиле и пытался подкупить инспектора ГИБДД.
Угонщик решил подкупить автоинспектора и передал ему 14 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа своему начальству.
- В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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