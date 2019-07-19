В Липецкой области угонщик пытался подкупить инспектора ГИБДД

В Липецком районе СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Интересно, что обвиняемый попался на угнанном автомобиле и пытался подкупить инспектора ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчина угнал автомобиль 13 июля. Экипаж ГИБДД заметил его и остановил на трассе Липецк-Хлевное.



Угонщик решил подкупить автоинспектора и передал ему 14 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа своему начальству.



- В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.





