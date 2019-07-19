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сегодня, 11:47

В Липецкой области угонщик пытался подкупить инспектора ГИБДД

13 2398
#угон
В Липецкой области угонщик пытался подкупить инспектора ГИБДД

В Липецком районе СУ СК  России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Интересно, что обвиняемый попался на угнанном автомобиле и пытался подкупить инспектора ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчина угнал автомобиль 13 июля. Экипаж ГИБДД заметил его и остановил на трассе Липецк-Хлевное.

Угонщик решил подкупить автоинспектора и передал ему 14 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа своему начальству.

- В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.   


13 2398
#угон

Комментарии (13)

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Груня

25 минут назад
Самый честный Дпс это в нашей раше .... а остальные все берущие.
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Ютюб

сегодня, 14:53
вот было бы там 140 000 хотя бы и жизнь была бы другой
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Мучко

сегодня, 14:42
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
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Борзому ДПСнику

сегодня, 14:26
Да ты и работаешь в этом дерьме потому, что тебя больше никуда не взяли. И когда тебя выкинут как собаку одна дорога —сторожем в ЧОП......
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ДПСнику

сегодня, 14:20
Вам козлам не то что поллимона, вообще давно надо зарплату перестать давать...Следят у людей на шее бездельники ещё и огрызаются когда им правду говорят....
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Чертти

сегодня, 14:17
ДПСу, да хорош они и парятся и дела неираскрывают ни угоны никакие другие им проще дело сфабриковать сами дело сшили сами дело раскрыли , и это все наша доблестная полиция . Они за погоны мать родную предадут наши липецкие менты самые продажные оборотни по всему черноземью
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ДПСу

сегодня, 14:13
Ты чё, служивый огрызаешся? Обиделся что ли? Или ты просто борзый? Ты давай подвязывай, а то сейчас таких обзывалок прилепят тебе за твою чмошную профессию, что за год не отмоешся. Их уродов люди ждут на ДТП по пять часов а они в интернете в дискуссии вступают...Когда ж вас Козлов разгонят?
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ДПС

сегодня, 13:43
Гыгы, если каждый по поллимона отстегивал, я не работал ГИБДД
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ДПС

сегодня, 13:40
Говорят,, что кур доят.
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Говорят,

сегодня, 12:58
за пол-лимона, из Москвабада на Кауказ идут в открытую, колонной пять-семь машин, через все посты, как литерный поезд.
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