Группа наркоторговцев из 10 человек осуждена в Липецке

Пять женщин и пять мужчин проведут в колониях от семи до четырнадцати лет.



Судья Октябрьского районного суда Липецка Людмила Кузнецова вынесла приговор по многоэпизодному уголовному делу, связанному с распространением наркотиков. Осуждённые – мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет, с различным образованием, семейным положением и социальным статусом. Семеро из них – липчане, один житель Рязанской области, одна женщина прибыла из республики Марий-Эл. Самый младший участник группы,20 летний парень, гражданин Украины.



Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, действиями осуждённых руководили одни и те же лица, местонахождение которых следственным органам установить не удалось. Неустановленные лица, используя мобильные приложения, создали организованное преступное сообщество по распространению синтетических наркотиков на территории РФ, в том числе и Липецкой области. Скрываясь за вымышленными именами, они создали Интернет-магазин, подыскали исполнителей и отдавали им распоряжения через мобильные приложения.



Осуждённые же играли роль исполнителей – «курьеров» и «закладчиков». Они занимались так называемым бесконтактным сбытом наркотиков. Зарегистрировавшись в мобильных приложениях, получали от руководителей преступной группы задания по нахождению тайников, где размещались крупные партии наркотиков, забирали их, расфасовывали на мелкие партии и снова создавали тайники ("закладки"), адреса и фотографии которых отправляли через мобильные приложения своим кураторам. Плату за работу члены группы получали безналичным путём на банковский счет или киви-кошелёк.



Организованное преступное сообщество было создано примерно в феврале-сентябре 2016 года и действовало на территории Липецкой области по октябрь 2017 года, когда задержали курьеров и закладчиков.



Действия девяти осуждённых квалифицированы судом по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), за исключением одной осуждённой, 45-летней липчанки, которая лишь помогала своему соседу по дому устраивать "закладки". Всех подсудимых суд признал виновными по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы). Девять человек совершили покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, а 23-летний житель Рязанской области – в особо крупном размере. В июне 2017 года он привез в Липецк из Московской области 600 граммов наркотиков, расфасовал их и разместил по "закладкам".



Восемь членов преступной организации привлечены к уголовной ответственности впервые. На учёте у нарколога и психиатра никто из осуждённых не состоял. Правда, некоторые в суде признавались, что пробовали наркотики. Адвокаты осуждённых представляли суду положительные характеристики молодых людей с мест учёбы в техникумах и вузах (у пяти участников группы - среднее специальное образование, одна осуждённая – имеет высшее образование, одна девушка – студентка четвертого курса университета). Объясняя мотивы совершения преступлений, молодые люди ссылались на тяжелое материальное положение в семьях и на желание заработать.



Избирая наказания осуждённым, суд учитывал роль каждого члена в деятельности преступной организации, количество выполненных заданий, поступивших от руководителей ОПС, массу наркотических средств, каждый из которых пытался сбыть, личности виновных, условия жизни их семей. В итоге суд назначил двум женщинам по по 7 лет, еще трем соответственно: 8, 8,5 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Четверо членов группы получили 9,5, 11, 12 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Самое суровое наказание – 14 лет лишения свободы – получил курьер неоднократно перевозивший наркотики из Московской области в Липецк в больших объемах. Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.



Кроме того, в отношении одной из женщин, матери двух малолетних детей, с учетом ее роли в преступлениях, суд применил отсрочку в исполнении приговора до достижения её младшим ребёнком 2016 года рождения возраста 14 лет. Суд учёл в первую очередь интересы детей, отец которых взят под стражу по настоящему приговору суда.



