Липецкая пловчиха в чемпионате мира: «Хотела всех порвать, да не вышло»

В эстафете 4х1250 м мы распрощались с последними надеждами на медали.

С чемпионата мира в корейском Кванджу липецкие пловчихи теперь уже точно вернутся без медалей.

Последний шанс подняться на пьедестал почета был в эстафете 4х1250 м, где за сборную России выступала наша Валерия Ермакова.

На первом этапе эстафету за нашу команду выступала дебютантка чемпионатов мира подмосковная спортсменка Анастасия Басалдук, далее эстафету принимали Денис Авдеев из Волгограда, Ермакова и Кирилл Абросимов из Ярославля.

Любопытно, что тренеры сами определяли, какой из этапов поплывут мужчины, а какой – женщины. Поэтому «сильный пол» на одном и том же отрезке мог соревноваться со «слабым».

С результатом 55 минут, 19,1 секунды россияне финишировали только 10-ми.

Победу одержала команда Германии (53.58,7), на втором месте – Италии (53.58,9), за которую на последнем этапе плыл олимпийский чемпион на 1500 м в бассейне Грегорио Пальтриньери, на третьем – США (53.59,0).

Сборную России опередили также команды Бразилии, Австралии, Франции, Голландии, Венгрии и Китая. Всего на старт выходила 21 сборная.

Плывшая третий этап Ермакова так прокомментировала свое выступление пресс-службе Всероссийской федерации плавания: «Я была недовольна своим результатом на 5-километровой дистанции, поэтому хотелось сегодня всех порвать. Но мне пока не хватает скорости, видимо, я где-то недоработала. Начала этап со спортсменками, с которыми его и заканчивала. Ребята, которые плыли с нами, сразу нас обогнали. Я старалась плыть с максимальной скоростью всю дистанцию, по ощущениям, как я бы плыла 800 м или 1500 метров в бассейне».

Напомним, что ранее в гонке на 5 км Валерия Ермакова финишировала только 22-й, а Анастасия Крапивина на олимпийской дистанции 10 км не сумела занять место в первой «десятке» и завоевать лицензию на Игры-2020, расположившись лишь на 20-й строчке.

Фото Всероссийской федерации плавания.