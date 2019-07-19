Общество
сегодня, 10:24
ЛГЭК принимает сообщения липчан через Инстаграм
У жителей Липецка появился еще один канал связи с энергетиками: Липецкая городская энергетическая компания открыла официальный аккаунт в Инстаграм.
- Компания ждет сообщений от жителей города о неисправностях инженерных сетей, просит подписываться и присылать предложения, вопросы и жалобы, фотографии утечек и нарушенного благоустройства при производстве работ, - рассказали в пресс-службе АО "ЛГЭК". - Там же можно будет давать свою оценку работе сотрудников ЛГЭК и указывать данные для обратной связи.
Кроме того, через Инстаграм компания собирается информировать липчан об аварийных ситуациях, плановых отключениях на сетях, предоставлять другую важную информацию.
- Компания ждет сообщений от жителей города о неисправностях инженерных сетей, просит подписываться и присылать предложения, вопросы и жалобы, фотографии утечек и нарушенного благоустройства при производстве работ, - рассказали в пресс-службе АО "ЛГЭК". - Там же можно будет давать свою оценку работе сотрудников ЛГЭК и указывать данные для обратной связи.
Кроме того, через Инстаграм компания собирается информировать липчан об аварийных ситуациях, плановых отключениях на сетях, предоставлять другую важную информацию.
Дуня с трудоднями
чот?