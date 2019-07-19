Общество

сегодня, 10:24

ЛГЭК принимает сообщения липчан через Инстаграм

2 445
#ЛГЭК
ЛГЭК принимает сообщения липчан через Инстаграм
У жителей Липецка появился еще один канал связи с энергетиками: Липецкая городская энергетическая компания открыла официальный аккаунт в Инстаграм.

- Компания ждет сообщений от жителей города о неисправностях инженерных сетей, просит подписываться и присылать предложения, вопросы и жалобы, фотографии утечек и нарушенного благоустройства при производстве работ, - рассказали в пресс-службе АО "ЛГЭК". - Там же можно будет давать свою оценку работе сотрудников ЛГЭК и указывать данные для обратной связи.  




Кроме того, через Инстаграм компания собирается информировать липчан об аварийных ситуациях, плановых отключениях на сетях, предоставлять другую важную информацию.   
2 445
#ЛГЭК

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дуня с трудоднями

3 минуты назад
А у кого нет инстаграмв, того как будут информировать?!
ответить

чот?

26 минут назад
да начнется ср....чь
ответить

Еще в рубрике

Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов
#транспорт
18
Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов

сегодня, 10:42

Общество
Первый скейт-парк Липецка открыли в парке Победы
#скейт-парк #день города
30
Первый скейт-парк Липецка открыли в парке Победы

сегодня, 08:38

Общество
В Липецке появилось культурное граффити
#граффити
23
В Липецке появилось культурное граффити

вчера, 16:51

Общество
Возле Комсомольского пруда временно поставили скамейки
#благоустройство
50
Возле Комсомольского пруда временно поставили скамейки

вчера, 16:37

Общество
Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу
#авиашоу
563
Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу

вчера, 14:56

Общество
Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов
#автохам #нарушение ПДД
66
Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов

вчера, 14:50

Общество