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сегодня, 09:23
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Регион пострадал от паводка.
Владимир Путин сегодня прибыл в город Братск, откуда направится в районы, пострадавшие от наводнения, сообщает администрация Тайшетского района. Президент посмотрит, как на местах идет ликвидация последствий наводнения. А также проведет совещание с членами правительства России, правительства Иркутской области и властями подтопленных муниципалитетов.
Начавшийся в конце июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области, напоминает «Интерфакс». Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, где проживают 38 тысяч человек.По данным оперативной группы по ликвидации ЧС, в результате наводнения пострадало 14 428 жилых помещений, из которых утрачены 4 217. Капитальному ремонту подлежат 10 211 объектов. По состоянию на 18 июля, в результате наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.
Начавшийся в конце июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области, напоминает «Интерфакс». Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, где проживают 38 тысяч человек.По данным оперативной группы по ликвидации ЧС, в результате наводнения пострадало 14 428 жилых помещений, из которых утрачены 4 217. Капитальному ремонту подлежат 10 211 объектов. По состоянию на 18 июля, в результате наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.