В России
сегодня, 09:17
Эксперты учат россиян выбирать ягоды
Полезные советы дали в «Роскачестве».
Эксперты «Роскачества» и «Ягодного союза» рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить. Как отмечают эксперты, свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости ягоды. Желательно, чтобы отдельные ягодки в партии были схожего размера, формы и окраса, то есть относились к одному сорту и были одинаково созревшими. Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом, пишет ТАСС. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают чаще всего менее выраженным ароматом.
Знание производителя является дополнительным аспектом гарантии качества, отдельное внимание нужно обращать и на фасовку.В «Роскачестве» обращают внимание, что ягоды могут храниться намного дольше, без потери вкусовых и полезных качеств, если их охлаждают сразу после сбора урожая до температуры от 2 до 6 градусов и далее не нарушают подобную "холодовую цепочку", так как резкое попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче. При такой же температуре ягоды стоит хранить и дома, а мыть - непосредственно перед употреблением, перечисляет советы РИА Новости.
Также потребителю, как пишут «Известия», стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. У продавцов должна иметься медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места. По просьбе покупателя документацию должны показать. Отказ продавца это сделать может косвенно рассматриваться как введение в заблуждение.
Знание производителя является дополнительным аспектом гарантии качества, отдельное внимание нужно обращать и на фасовку.В «Роскачестве» обращают внимание, что ягоды могут храниться намного дольше, без потери вкусовых и полезных качеств, если их охлаждают сразу после сбора урожая до температуры от 2 до 6 градусов и далее не нарушают подобную "холодовую цепочку", так как резкое попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче. При такой же температуре ягоды стоит хранить и дома, а мыть - непосредственно перед употреблением, перечисляет советы РИА Новости.
Также потребителю, как пишут «Известия», стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. У продавцов должна иметься медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места. По просьбе покупателя документацию должны показать. Отказ продавца это сделать может косвенно рассматриваться как введение в заблуждение.