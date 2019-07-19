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Кто в России зарабатывает больше 1 млн рублей в месяц?

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#зарплата #Росстат
Кто в России зарабатывает больше 1 млн рублей в месяц?

На этот вопрос ответили в Росстате.

Более 1 млн рублей в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов, пишет РБК.

Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн рублей равна 2,4 млн рублей. Это на 4,3% выше, чем в исследовании двухгодичной давности, тогда средняя зарплата миллионера составляла 2,3 млн рублей.

Согласно результатам исследования службы статистики, количество работников-миллионеров за два года увеличилось более чем на треть — на 38%. Так, в 2017 году Росстат говорил о 6 988 россиян с окладами миллион рублей в месяц и выше.
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#зарплата #Росстат

Комментарии (1)

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Россиянин

сегодня, 10:19
Непонятно , как жить в России с такой разницей в доходах у населения ? Невольно хочется вспомнить СССР , где все были равны .
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