В России
сегодня, 09:08
Экстренная посадка самолета — восемь потерпевших
Борту пришлось прервать взлет из-за задымления в салоне.
Восемь человек пострадали при инциденте с самолетом авиакомпании "Nord Wind" в "Шереметьево", сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС РФ. Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из самолета по надувным трапам из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете. Задымление в салоне могло быть спровоцировано нарушением технического регламента: было допущено попадание технологической жидкости, которую обычно используют для промывки движка, в систему подачи воздуха.
Как уточнили в "Шереметьево", рейс N4477 авиакомпании Nordwind Москва - Ереван начал вылет около 01:00, однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, пишет ТАСС. На борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Для расследования причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации.
Как уточнили в "Шереметьево", рейс N4477 авиакомпании Nordwind Москва - Ереван начал вылет около 01:00, однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, пишет ТАСС. На борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Для расследования причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации.