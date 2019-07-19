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Экстренная посадка самолета — восемь потерпевших

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#посадка #самолет #аэропорт
Экстренная посадка самолета — восемь потерпевших

Борту пришлось прервать взлет из-за задымления в салоне.

Восемь человек пострадали при инциденте с самолетом авиакомпании "Nord Wind" в "Шереметьево", сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС РФ. Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из самолета по надувным трапам из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете. Задымление в салоне могло быть спровоцировано нарушением технического регламента: было допущено попадание технологической жидкости, которую обычно используют для промывки движка, в систему подачи воздуха.

Как уточнили в "Шереметьево", рейс N4477 авиакомпании Nordwind Москва - Ереван начал вылет около 01:00, однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, пишет ТАСС. На борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Для расследования причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации.
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#посадка #самолет #аэропорт

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