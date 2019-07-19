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США готовит новый пакет санкций для России

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#санкции #моряки #Украина
США готовит новый пакет санкций для России

Меры сдерживания обсудит конгресс.

Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.

- Международное сообщество не должно бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены, — цитируем конгрессменов РБК.

Лефортовский суд Москвы в среду текущей недели продлил срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков, напоминает «Интерфакс». В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив. Они были задержаны, а экипажи судов арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.
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#санкции #моряки #Украина

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