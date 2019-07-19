Происшествия

сегодня, 08:56

Женщины под праздник крали угощения из магазина

24 1938
#кража #магазин
Женщины под праздник крали угощения из магазина

Преступницы вынесли из торговой точки 30 кг товаров и продуктов.

Советский районный суд вынес приговор липчанкам, обвиненным в магазинных кражах. За преступления понесли ответственность безработная беременная мать-одиночка и ее приятельница с 1 классом образования.

Как указано в материалах суда, первая кража была совершена в магазине «Покупайка» на улице Ударников вечером 29 декабря. Женщины украли из торговой точки мидии в масле, горбушу, масляную рыбу, черную икру, шоколад, жвачки, водку, колбасы, сардельки, сосиски, грудинку, свинину, дезодоранты, пену для бритья, мыло, шампунь. После визита преступниц сотрудники магазина недосчитались продуктов на сумму 9 537 рублей.

Следующим вечером подруги снова пошли на кражу. В тот же магазин. На этот раз преступницам удалось незаметно вынести красную икру, сельдь, семгу, горбушу, коктейль из морепродуктов в масле, жвачки, шоколадки, водку, игристое вино, колбасы, дезодоранты, гель для душа, крем, шампунь, грудинку. На этот раз «улов» женщин потянул на 11 179 рублей. В общей сложности злоумышленницам удалось вынести из магазина более 30 кг товаров и продуктов.  Женщин вычислили по записям с камер наблюдения.

Подсудимые полностью признали свою вину, частично возместили магазину ущерб. Каждую из преступниц приговорили к 1,5 годам условного срока с аналогичным испытательным.
24 1938
#кража #магазин

Комментарии (24)

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Ихних??????

3 минуты назад
Липчанин, а что это за слово???
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Россиянские деревенские

4 минуты назад
Быдлоты. Тупые, грязные, вонючие
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точно

18 минут назад
Марго с подругой на работу выходила.
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Путь

сегодня, 10:51
Все идет путем! Страна от обнищания скатывается во верному пути!
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Липчанин

сегодня, 10:48
Сказочный Д., чуть побольше твоей. У нас за 1 комнатную выходит 3600-3800. Отопление
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Перри Мейсон

сегодня, 10:47
Перре Мейсону, "Как хочу так и пишу" Еще бы..С одним-то классом образования...
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Перре Мейсону

сегодня, 10:46
Перри Мейсон, Езжай к себе в хохляндию и там качай права. Выродок. Как хочу так и пишу.
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Сказочный Д.

сегодня, 10:44
Липчанин, это за сколькикомнатную квартиру такая оплата? Я вот например за трешку больше 5200 в зимний период не платил. Это ЗА ВСЁ.
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Перри Мейсон

сегодня, 10:35
Липчанин, если у вас один класс образования, зарплату больше 15 тыс. вам вряд ли кто предложит
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Липчанин

сегодня, 10:18
А сколько магазин приписал на эту бедолагу? По неволе скоро большинство будут так делать, пенсия 10000 т. ихних 8 тысяч только отопление в зимний период, а ещё свет, вода, содержание итог пенсии даже на оплату ЖКХА не хватает. И что в этом случае остаётся делать? Это про пенсионеров, а зарплата в 15-20 т. и если есть дети, тоже всё отдай а сам с детьми живи в проголодь.
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