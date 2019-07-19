Женщины под праздник крали угощения из магазина

Преступницы вынесли из торговой точки 30 кг товаров и продуктов.

Советский районный суд вынес приговор липчанкам, обвиненным в магазинных кражах. За преступления понесли ответственность безработная беременная мать-одиночка и ее приятельница с 1 классом образования.



Как указано в материалах суда, первая кража была совершена в магазине «Покупайка» на улице Ударников вечером 29 декабря. Женщины украли из торговой точки мидии в масле, горбушу, масляную рыбу, черную икру, шоколад, жвачки, водку, колбасы, сардельки, сосиски, грудинку, свинину, дезодоранты, пену для бритья, мыло, шампунь. После визита преступниц сотрудники магазина недосчитались продуктов на сумму 9 537 рублей.



Следующим вечером подруги снова пошли на кражу. В тот же магазин. На этот раз преступницам удалось незаметно вынести красную икру, сельдь, семгу, горбушу, коктейль из морепродуктов в масле, жвачки, шоколадки, водку, игристое вино, колбасы, дезодоранты, гель для душа, крем, шампунь, грудинку. На этот раз «улов» женщин потянул на 11 179 рублей. В общей сложности злоумышленницам удалось вынести из магазина более 30 кг товаров и продуктов. Женщин вычислили по записям с камер наблюдения.



Подсудимые полностью признали свою вину, частично возместили магазину ущерб. Каждую из преступниц приговорили к 1,5 годам условного срока с аналогичным испытательным.