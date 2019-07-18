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ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

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В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.  

Результатами первых ревизий регулятора, проведенных в таком формате, с «Известиями» поделился глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Он подчеркнул, что ЦБ устроил только 24 проверки в 12 страховых фирмах и 25 закупок в пяти банках.   

В половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через интернет. Среди банковских филиалов проблемы обнаружили в 32% случаев во время заключения кредитных договоров, рассказал Мамута.   

Организациям могут вынести предписания, выписать штрафы или вовсе поднять вопрос об отзыве лицензии, отмечают эксперты.   

Впрочем, в поднадзорных компаниях «Известиям» сказали, что позитивно относятся к таким проверкам — они, в частности, помогают отслеживать работу компаний в отдаленных районах. 
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