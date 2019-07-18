сегодня, 16:29
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
В половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через интернет. Среди банковских филиалов проблемы обнаружили в 32% случаев во время заключения кредитных договоров, рассказал Мамута.
Организациям могут вынести предписания, выписать штрафы или вовсе поднять вопрос об отзыве лицензии, отмечают эксперты.
Впрочем, в поднадзорных компаниях «Известиям» сказали, что позитивно относятся к таким проверкам — они, в частности, помогают отслеживать работу компаний в отдаленных районах.