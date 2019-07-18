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сегодня, 16:28

«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей

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Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия»

Из документа следует, что заработок будут определять по профессии. Выяснить место работы пользователя не сложно, если подслушать окружающие его звуки и «подсмотреть», какими приложениями он пользуется.   

Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Заявка от корпорации поступила еще в апреле 2017-го, но зарегистрировано Роспатентом изобретение было только в этом году.  

При этом в «Политике конфиденциальности» корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам.  

Эксперты не исключают, что собранной информацией могут заинтересоваться и спецслужбы. 
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