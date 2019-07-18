Погода в Липецке

сегодня, 16:20

Треть платных услуг в Липецкой области — коммунальные

6 463
#платные услуги
Треть платных услуг в Липецкой области — коммунальные

35 101,9 млн. рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в первом полугодии — он остался на уровне прошлого года. 

Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно занимали первое место — 33% от общего объема платных услуг. Доля бытовых услуг составила 16%, телекоммуникационных — 14%, транспортных — 11%, на услуги системы образования и медицинские пришлось по 7%. 

Всего липчанам было оказано бытовых услуг на 5480 млн. рублей — на 2% больше, чем год назад. Здесь по 23% составили услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, а также техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 14% - услуги парикмахерских, 11% - ритуальные услуги, сообщает Липецкстат. 

6 463
#платные услуги

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путин- ВОР

52 минуты назад
Поэтому все платное !.
ответить

Светлана

сегодня, 16:54
Город 48 вы бы лудше написали как Квадро летом обманывает липчан выстовляя счита за отопление, якобы не демократы " ПЕРЕРАСЧЕТ ". Они таким образом списываются свои долги за потери на трассах перед поставщиком ТЕЦ -2.
ответить

Россия- буржуазное государство !.

сегодня, 16:47
Здесь все должно быть платно !, Только Путин, его друзья, воруют бесплатно !,УРА !.
ответить

вопрос к депутатам

сегодня, 16:46
оплата охраны в школах посчитана?
ответить

Слава !.

сегодня, 16:46
Слава, великому путину !.
ответить

Гость

сегодня, 16:28
Скоро будет половина, а качества никакого нет...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области до +27
#жара
2
В Липецкой области до +27

сегодня, 17:00

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о грозе
#гроза
8
Спасатели предупреждают о грозе

сегодня, 12:34

Погода в Липецке
На Липецк надвигается гроза
#гроза
9
На Липецк надвигается гроза

вчера, 20:23

Погода в Липецке
Циклон сохранит в Липецкой области умеренное тепло и небольшие дожди
#дожди
2
Циклон сохранит в Липецкой области умеренное тепло и небольшие дожди

вчера, 17:30

Погода в Липецке
Новый циклон придет с дождями
#дожди
5
Новый циклон придет с дождями

16.07.2019 16:43

Погода в Липецке
В Липецкой области погода вернулась в климатическую норму
10
В Липецкой области погода вернулась в климатическую норму

15.07.2019 12:41

Погода в Липецке