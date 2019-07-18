Треть платных услуг в Липецкой области — коммунальные

35 101,9 млн. рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в первом полугодии — он остался на уровне прошлого года.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно занимали первое место — 33% от общего объема платных услуг. Доля бытовых услуг составила 16%, телекоммуникационных — 14%, транспортных — 11%, на услуги системы образования и медицинские пришлось по 7%.



Всего липчанам было оказано бытовых услуг на 5480 млн. рублей — на 2% больше, чем год назад. Здесь по 23% составили услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, а также техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 14% - услуги парикмахерских, 11% - ритуальные услуги, сообщает Липецкстат.



