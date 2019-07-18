сегодня, 16:20
Треть платных услуг в Липецкой области — коммунальные
35 101,9 млн. рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в первом полугодии — он остался на уровне прошлого года.
Всего липчанам было оказано бытовых услуг на 5480 млн. рублей — на 2% больше, чем год назад. Здесь по 23% составили услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, а также техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 14% - услуги парикмахерских, 11% - ритуальные услуги, сообщает Липецкстат.
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