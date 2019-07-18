В Липецкой области до +27

В ближайшие трое суток погода атмосферное давление в Липецкой области будет расти — это станет причиной ухода дождей: будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.



День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.



