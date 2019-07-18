сегодня, 17:00
В Липецкой области до +27
В ближайшие трое суток погода атмосферное давление в Липецкой области будет расти — это станет причиной ухода дождей: будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.
День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.
Местнвц
Сырский