Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области до +27

2 470
#жара
В Липецкой области до +27

В ближайшие трое суток погода атмосферное давление в Липецкой области будет расти — это станет причиной ухода дождей: будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.

День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.

2 470
#жара

Комментарии (2)

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Местнвц

18 минут назад
Мало того что прогнозы не оправдываются еще и с днями запутались.
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Сырский

сегодня, 17:04
О транспортной доступности крайних автобусов на Сырский. - Автобус 24а - время прохождения ост ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:17, 27 микр 00:24. -Автобус 28: Пл Кольцевая 00:31,27 микр 00:38. Приятных поездок с актуальным расписание любого городского автобуса от конечных пунктов вы можете ознакомиться здесь http://www.lt-systems.ru/ Приятных поездок Быстро, Выгодно, Экономно .
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