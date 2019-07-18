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сегодня, 14:50

Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов

24 2199
#автохам #нарушение ПДД
2
Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов

Водитель «Логана» промчался на красный, водитель «Фольксвагена» - не пропустил пешеходов.

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В редакцию GOROD48 прислали две записи автомобильных видеорегистраторов. На каждой из них — нарушение правил дорожного движения, которое может привести к трагедии. Оба нарушения совершены у железнодорожного вокзала.

Вечером 17 июля водитель черного «Рено Логан» на перекрестке улиц Гагарина и Терешковой воспользовался пустой крайней левой полосой, предназначенной для поворота, и промчался в сторону кольца Трубного завода. 

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Утром 18 июля водитель темного «Фольксвагена» на нерегулируемом переходе не стал пропускать женщин-пешеходов. За это нарушение положен штраф до 2 500 рублей.



24 2199
#автохам #нарушение ПДД
2

Комментарии (24)

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Капитан

43 минуты назад
однако, когда загорается стрелка налево (выезд с Терешковой на Гагарина )в это время на по Гагарина справа идут пешеходы ,им включается зелёный. Как логан может ехать как надо да ещё и с полосы предназначеной для поворота ехать прямо???
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однако

57 минут назад
я один вижу, что логан едет как надо?
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иринКа

сегодня, 16:53
А я ,наоборот, вижу, что он съехал с пешеходного, чтобы женщины прошли!!!!, а не обходили его длинную машину.
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Правдоруб

сегодня, 16:51
МИРОТВОРЕЦ, ! тебя уже вычислили.........
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Водила бронированой победы

сегодня, 16:48
МИРОТВОРЕЦ, а не ты случайно на логане был. Попадешся мне где нибудь, я из твоего логана котлету сделают.
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Кадыров Сулейман

сегодня, 16:43
Что спорить! Центральная улица города - Советская! Парковка на тротуаре. Штраф 1 000 руб. Днем стоит до 15 машин. + услуги эвакуатора. Алло, мерия! Вот где золотое дно. и Это центр! А на окраине полбюджета за месяц.
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Страсть какая

сегодня, 16:42
Я вот боюсь на такого пи.. ра нарваться. За любую мелочь сдаст. Школьные стукачи вспомнились
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Я

сегодня, 16:42
Это всё лунное затмение виновато...
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Гость

сегодня, 16:34
МИРОТВОРЕЦ, отброс ты по ходу конченый...
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ПДД

сегодня, 16:31
МИРОТВОРЕЦ, не соблюдаешь, чмошник ?
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