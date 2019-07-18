Общество
сегодня, 14:50
Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов
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Водитель «Логана» промчался на красный, водитель «Фольксвагена» - не пропустил пешеходов.
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В редакцию GOROD48 прислали две записи автомобильных видеорегистраторов. На каждой из них — нарушение правил дорожного движения, которое может привести к трагедии. Оба нарушения совершены у железнодорожного вокзала.
Вечером 17 июля водитель черного «Рено Логан» на перекрестке улиц Гагарина и Терешковой воспользовался пустой крайней левой полосой, предназначенной для поворота, и промчался в сторону кольца Трубного завода.
Утром 18 июля водитель темного «Фольксвагена» на нерегулируемом переходе не стал пропускать женщин-пешеходов. За это нарушение положен штраф до 2 500 рублей.
Вечером 17 июля водитель черного «Рено Логан» на перекрестке улиц Гагарина и Терешковой воспользовался пустой крайней левой полосой, предназначенной для поворота, и промчался в сторону кольца Трубного завода.
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Утром 18 июля водитель темного «Фольксвагена» на нерегулируемом переходе не стал пропускать женщин-пешеходов. За это нарушение положен штраф до 2 500 рублей.
24 2199
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