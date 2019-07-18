Игорь Артамонов запустил розыгрыш полетов на воздушном шаре на День города

Знающие и креативные липчане должны выполнить условия конкурса.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Instagram объявил о старте конкурса, приуроченного ко Дню города. 10 самых оперативных и креативных участников получат возможность полетать над Липецком на воздушном шаре 20 июля.Условия конкурса просты.- Назовите, какое место города изображено на фото. Отгадать нужно все 5 мест.- Придите в одно из этих мест и запишите там видео, на котором вы поздравляете Липецк и липчан с Днем города.- Разместите это видео на своей странице Инстаграм в отдельном посте (не сторис), в подписи укажите угаданные по фото места Липецка, не нарушая последовательности.- Проследите, чтобы ваш аккаунт был с открытым доступом.- Отметьте на видео профиль @lipetsk316Первые 10 человек, кто правильно выполнит все условия, получат уникальную возможность 20 июля полетать над Липецком на воздушном шаре и взять с собой в компанию одного человека. Участники должны быть старше 10 лет. Конкурс завершается 19 июля в 12:00 часов. Итоги будут озвучены в тот же день.