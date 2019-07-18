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Игорь Артамонов запустил розыгрыш полетов на воздушном шаре на День города

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#розыгрыш #конкурс #день города
Игорь Артамонов запустил розыгрыш полетов на воздушном шаре на День города

Знающие и креативные липчане должны выполнить условия конкурса.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Instagram объявил о старте конкурса, приуроченного ко Дню города. 10 самых оперативных и креативных участников получат возможность полетать над Липецком на воздушном шаре 20 июля.



Условия конкурса просты.
- Назовите, какое место города изображено на фото. Отгадать нужно все 5 мест.
- Придите в одно из этих мест и запишите там видео, на котором вы поздравляете Липецк и липчан с Днем города.
- Разместите это видео на своей странице Инстаграм в отдельном посте (не сторис), в подписи укажите угаданные по фото места Липецка, не нарушая последовательности.
- Проследите, чтобы ваш аккаунт был с открытым доступом.
- Отметьте на видео профиль @lipetsk316

Первые 10 человек, кто правильно выполнит все условия, получат уникальную возможность 20 июля полетать над Липецком на воздушном шаре и взять с собой в компанию одного человека. Участники должны быть старше 10 лет. Конкурс завершается 19 июля в 12:00 часов. Итоги будут озвучены в тот же день.
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#розыгрыш #конкурс #день города

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