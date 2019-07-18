Происшествия

вчера, 22:42

Погоня за «ВАЗом» по Студеновской попала на запись камеры наблюдения

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#авария #ДТП
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Преследование автомобиля «ВАЗ» экипажем ДПС и выезд нарушителя на встречную полосу зафиксировала камера уличного наблюдения. Поле наблюдения камеры заканчивается как раз там, где  водитель «ВАЗа» устроил тройную аварию, в которой пострадали четыре человека.

Напомним, что сегодня вечером в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что со стороны Сокола в город въехал автомобиль «ВАЗ-2110»с пьяным водителем за рулем. Сообщение для проверки передали ближайшему к маршруту «ВАЗа» экипажу ДПС. Полицейские заметили автомобиль на улице Студеновской и только начать преследование, как тот выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер», затем «десятка» ударилась в еще один «Рено».

А аварии пострадали двое юношей в возрасте около 18 лет и девушка, все они находились в «ВАЗе». Кроме них травму получила женщина-водитель одного из «Рено».
6 1212
#авария #ДТП
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Комментарии (6)

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Увася

13 минут назад
Вот мразеныши, лучше бы в столб врезались, чтобы сразу наверняка
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Смеюсь и плачу

19 минут назад
Черти млять
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Вася

45 минут назад
Кастрировать в больнице нужно этого сопливого урода, чтобы не размножился!
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!

51 минуту назад
Шваль... руки ему отрубить вместе с ногами. Чтобы срал под себя .
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Есть ещё камера

51 минуту назад
Поворот на Ленина
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Есть ещё камера

57 минут назад
Поворот на Ленина
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