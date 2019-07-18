Происшествия
вчера, 22:42
Погоня за «ВАЗом» по Студеновской попала на запись камеры наблюдения
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Преследование автомобиля «ВАЗ» экипажем ДПС и выезд нарушителя на встречную полосу зафиксировала камера уличного наблюдения. Поле наблюдения камеры заканчивается как раз там, где водитель «ВАЗа» устроил тройную аварию, в которой пострадали четыре человека.
Напомним, что сегодня вечером в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что со стороны Сокола в город въехал автомобиль «ВАЗ-2110»с пьяным водителем за рулем. Сообщение для проверки передали ближайшему к маршруту «ВАЗа» экипажу ДПС. Полицейские заметили автомобиль на улице Студеновской и только начать преследование, как тот выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер», затем «десятка» ударилась в еще один «Рено».
А аварии пострадали двое юношей в возрасте около 18 лет и девушка, все они находились в «ВАЗе». Кроме них травму получила женщина-водитель одного из «Рено».
Напомним, что сегодня вечером в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что со стороны Сокола в город въехал автомобиль «ВАЗ-2110»с пьяным водителем за рулем. Сообщение для проверки передали ближайшему к маршруту «ВАЗа» экипажу ДПС. Полицейские заметили автомобиль на улице Студеновской и только начать преследование, как тот выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер», затем «десятка» ударилась в еще один «Рено».
А аварии пострадали двое юношей в возрасте около 18 лет и девушка, все они находились в «ВАЗе». Кроме них травму получила женщина-водитель одного из «Рено».
Увася
Смеюсь и плачу
Вася
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Есть ещё камера
Есть ещё камера