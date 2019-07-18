В России
вчера, 17:33
Специалисты зафиксировали рост кибератак на умные устройства
Умные устройства — часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники — во всем мире в 2018 году подвергались вирусным атакам в четыре раза чаще, чем годом ранее. Такие данные «Известиям» предоставила антивирусная лаборатория «Доктор Веб».
По мнению аналитиков, в этом году атак будет еще больше. Только за первые шесть месяцев зарегистрировано 71,5 млн таких инцидентов, а к концу декабря их количество может перевалить уже за 100 млн.
Вредоносные программы могут блокировать работу интернета вещей (IoT) и передавать контроль над ними злоумышленникам. В России таких гаджетов пока не много, но интенсивность атак на них растет, предупреждают эксперты.
Как показал проведенный компанией анализ, самая популярная категория программного обеспечения у злоумышленников — троянцы для проведения DDoS-атак.
На втором месте — вредоносный софт, позволяющий управлять умными устройствами без ведома владельцев, красть с них данные пользователей, менять алгоритмы их работы. Кроме того, набирают популярность программы, позволяющие втайне от хозяев устройств генерировать на них (майнить) криптовалюту.
По мнению аналитиков, в этом году атак будет еще больше. Только за первые шесть месяцев зарегистрировано 71,5 млн таких инцидентов, а к концу декабря их количество может перевалить уже за 100 млн.
Вредоносные программы могут блокировать работу интернета вещей (IoT) и передавать контроль над ними злоумышленникам. В России таких гаджетов пока не много, но интенсивность атак на них растет, предупреждают эксперты.
Как показал проведенный компанией анализ, самая популярная категория программного обеспечения у злоумышленников — троянцы для проведения DDoS-атак.
На втором месте — вредоносный софт, позволяющий управлять умными устройствами без ведома владельцев, красть с них данные пользователей, менять алгоритмы их работы. Кроме того, набирают популярность программы, позволяющие втайне от хозяев устройств генерировать на них (майнить) криптовалюту.