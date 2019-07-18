В России

вчера, 17:32

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

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#кредиты
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для «Известий».  

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%, напомнили аналитики НАПКА. На данный момент, говорится в обзоре, 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе соответствует показателям развитых стран. Однако повод для беспокойства есть.  

В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тыс. рублей, который в России принято называть «чертой бедности».  

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). Эксперты считают, что одних усилий ЦБ, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы и инструменты социальной политики по повышению доходов. 
386
#кредиты

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