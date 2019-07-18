вчера, 17:30
Циклон сохранит в Липецкой области умеренное тепло и небольшие дожди
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем - от 24 до 24 градусов тепла.
День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.
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14.07.2019 17:03Погода в Липецке
Ужас
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