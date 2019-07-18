Погода в Липецке

вчера, 17:30

Циклон сохранит в Липецкой области умеренное тепло и небольшие дожди

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#дожди
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Циклон сохранит в Липецкой области умеренное тепло и небольшие дожди

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди, днем  возможны грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек., при грозах возможны порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем - от 24 до 24 градусов тепла.

День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.

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#дожди
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Комментарии (2)

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Ужас

вчера, 19:29
Где обещанные дожди
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S

вчера, 18:42
Очередная очипятка: "днем - от 24 до 24 градусов тепла" ))) Ну, хоть в чем-то стабильность )))
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