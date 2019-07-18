К Дню города в Липецке обновили Доску почёта «Спортивная слава»

Фотографии лучших спортсменов и тренеров можно увидеть на обновленной Доске почёта «Спортивная слава города Липецка», расположенной у главного входа стадиона «Металлург».

Как сообщили в городском департаменте по физической культуре и спорту, рассмотрев список кандидатов, комиссия утвердила имена 15 человек, добившихся высоких спортивных результатов на международных и всероссийских соревнованиях и внесших наибольший вклад в развитие физкультуры в Липецке.

В этом году на Доску почёта занесены бронзовый призёр чемпионата Мира по спорту лиц с ПОДА по спортивному ориентированию Павел Шматов, чемпион России по лёгкой атлетике Денис Огарков, победитель первенства Европы по спорту глухих по легкой атлетике Ольга Петрищева, победитель чемпионата мира по панкратиону Анна Михайлова, бронзовый призёр чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Вера Собетова, чемпионка России по стендовой стрельбе Татьяна Барсук, бронзовый призёр первенства мира в личном зачёте по стендовой стрельбе Дарья Семьянова, победитель первенства Европы по стендовой стрельбе Дмитрий Исаев, серебряный призёр чемпионата Европы в личном зачете по стендовой стрельбе Артем Некрасов, бронзовый призёр чемпионата мира в командном зачёте по стендовой стрельбе Антон Астахов, бронзовый призер чемпионата мира по академической гребле Екатерина Севостьянова, победитель первенства Европы по академической гребле Иван Кладов, бронзовый призер первенства мира по академической гребле Елена Шапурова, серебряный призёр первенства Европы по плаванию Михаил Бочарников, бронзовый призер чемпионата России по лыжероллерному спорту Павел Лосев.

Фотографии лучших спортсменов будут располагаться на Доске почёта в течение года. Также представителям спортивной элиты вручат подарки и благодарственные письма на торжественном приёме у главы города, посвящённом Дню физкультурника.