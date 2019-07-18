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вчера, 16:57

К Дню города в Липецке обновили Доску почёта «Спортивная слава»

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#спорт
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К Дню города в Липецке обновили Доску почёта «Спортивная слава»

Фотографии лучших спортсменов и тренеров можно увидеть на обновленной Доске почёта «Спортивная слава города Липецка», расположенной у главного входа стадиона «Металлург».

Как сообщили в городском департаменте по физической культуре и спорту, рассмотрев список кандидатов, комиссия утвердила имена 15 человек, добившихся высоких спортивных результатов на международных и всероссийских соревнованиях и внесших наибольший вклад в развитие физкультуры в Липецке.

В этом году на Доску почёта занесены бронзовый призёр чемпионата Мира по спорту лиц с ПОДА по спортивному ориентированию Павел Шматов, чемпион России по лёгкой атлетике Денис Огарков, победитель первенства Европы по спорту глухих по легкой атлетике Ольга Петрищева, победитель чемпионата мира по панкратиону Анна Михайлова, бронзовый призёр чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Вера Собетова, чемпионка России по стендовой стрельбе Татьяна Барсук, бронзовый призёр первенства мира в личном зачёте по стендовой стрельбе Дарья Семьянова, победитель первенства Европы по стендовой стрельбе Дмитрий Исаев, серебряный призёр чемпионата Европы в личном зачете по стендовой стрельбе Артем Некрасов, бронзовый призёр чемпионата мира в командном зачёте по стендовой стрельбе Антон Астахов, бронзовый призер чемпионата мира по академической гребле Екатерина Севостьянова, победитель первенства Европы по академической гребле Иван Кладов, бронзовый призер первенства мира по академической гребле Елена Шапурова, серебряный призёр первенства Европы по плаванию Михаил Бочарников, бронзовый призер чемпионата России по лыжероллерному спорту Павел Лосев.

Фотографии лучших спортсменов будут располагаться на Доске почёта в течение года. Также представителям спортивной элиты вручат подарки и благодарственные письма на торжественном приёме у главы города, посвящённом Дню физкультурника.

 


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#спорт
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Комментарии (11)

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В Липецкой области-

вчера, 21:32
Спорта нет. Ну ежели только бадминтон. Остальное- просто днище.
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Бред какой то

вчера, 20:26
Лисин протолкнул всех своих косоглазых снайперов которые не взяли на чемпионате мира Олимпийских лицензий. В Токио они не едут, а на доске спортивной Славы повесили. Смешно! видно пузатый Миша Маринин вообще полный дуб в спорте, а я думал что он частично дуб
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Бред какой то

вчера, 20:23
Криворучко понравится этот список позора. Для него это элита. Для него и команда Металлург - футбол
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Липецк

вчера, 20:19
Якушев Дмитрий, воспитанник Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва стал первым на чемпионате мира по единоборствам среди школьников, проходившем с 18 по 20 июня в г. Будапеште (Венгрия). Дмитрий одержал победу на турнире по дзюдо в весовой категории свыше 90 кг. Поздравляем чемпиона мира и его тренеров! Желаем новых побед!
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За спорт

вчера, 20:08
А где дзюдоисты...
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Одуванчик

вчера, 19:26
А как же мы,придурки административные?
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Таксист

вчера, 18:54
А как же мы?
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Клиника Федоровых

вчера, 18:54
А как же мы?
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Шашки

вчера, 18:53
А как же мы?
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Юрок Алтушок.

вчера, 17:38
А что жирный шахматист ничего не выигрывал.
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