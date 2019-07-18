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вчера, 16:22

Школьник выпал из окна в детском лагере

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#падение из окна
Школьник выпал из окна в детском лагере

Происшествие не сразу передали силовикам.

14 июня в детском оздоровительном лагере Воронежской области, в Борисоглебском городском округе, произошел инцидент — из окна корпуса, расположенного на втором этаже, выпал 11-летний мальчик. Сотрудники лагеря сразу же доставили ребёнка в больницу, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.

Врачи установили, что ребенок сломал правое бедро и левое предплечье. Чуть позже о данном случае узнали воронежские силовики, которые по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование продолжается. Максимальное наказание по статье – 6 лет лишения свободы.

У руководства детского лагеря уже изъяли нужные документы, были опрошены сотрудники и назначены необходимые экспертизы. Проводятся и другие процессуальные действия.
483
#падение из окна

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