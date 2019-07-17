Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек

Пользователи соцсетей примеряют на себя старость.

Всемирный челлендж приложения Face App дошел до Липецка. Эта программа позволяет увидеть себя в старости. Для того, чтобы узнать, как примерно будешь выглядеть в 60-70 лет, надо загрузить в приложение свежее фото. Программа автоматически состарит пользователя и выдаст новое изображение. Липецкая молодежь активно участвует в челлендже и размещает в Instagram свои снимки. Многих варианты их старости веселят, а кого-то - пугают.