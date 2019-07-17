Общество

сегодня, 10:15

Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек

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#челлендж #соцсети
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Пользователи соцсетей примеряют на себя старость.

Всемирный челлендж приложения Face App дошел до Липецка. Эта программа позволяет увидеть себя в старости. Для того, чтобы узнать, как примерно будешь выглядеть в 60-70 лет, надо загрузить в приложение свежее фото. Программа автоматически состарит пользователя и выдаст новое изображение. Липецкая молодежь активно участвует в челлендже и размещает в Instagram свои снимки. Многих варианты их старости веселят, а кого-то - пугают.

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Тупо пожилой

Публикация от Саша (@lyapinsasha48)

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Новый челендж,

Публикация от Сергей (@garage.lip)

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Публикация от @ artem_zaytsev90

2258
#челлендж #соцсети
1

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