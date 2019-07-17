Спорт

вчера, 23:23

Вратарь «Металлурга» стал армейцем

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#Футбол #"Металлург" #Скрипник
Вратарь «Металлурга» стал армейцем

Иван Скрипник попробует свои силы в ростовском СКА.

Основной вратарь «Металлурга» последних лет 26-летний Иван Скрипник подписал годичный контракт с клубом группы «ЮГ» второго дивизиона «СКА» из Ростова-на-Дону.

В последние недели Скрипник побывал на смотринах в двух клубах – в ФК «Новосибирск» (группа «Восток») и СКА. В итоге армейцам он приглянулся.

Вчера Иван попал в заявку своей команды на матч в Новороссийске с «Черноморцем», в котором ростовчане выиграли 1:0. Правда, Скрипник остался в запасе, а ворота гостей «на замке» оставил 21-летний Александр Федоров.

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Скрипник в заявке СКА.

Добавим, что СКА тренирует знакомый липецким болельщикам Геннадий Степушкин, который полгода работал в «Металлурге» в 2009 году, когда наша команда последний раз выступала в первом дивизионе (ныне ФНЛ) и выбыла обратно во вторую лигу.

В «Металлурге» же на первые роли вышел 30-летний ельчанин Михаил Алфимов, который отлично провел концовку прошлого сезона (Скрипник тогда был травмирован) и оставил ворота «на замке» в сегодняшнем победном матче в Обнинске с «Квантом» (2:0). Кроме того, на просмотре в команде Сергея Машнина находится воспитанник липецкого футбола Давил Иканович, за плечами которого игры в ФНЛ за «Читу» и иркутский «Байкал». Последний сезон Давид провел в липецком мини-футбольном ЛКС.

Так что болельщики «красно-черных», желая удачи Скрипнику в новом клубе, далеки от того, чтобы посыпать голову пеплом, поскольку про позицию вратаря в нашей команде можно сказать, что «свято место пусто не бывает».

Иван Скрипник начинал играть в футбол в СДЮШОР «Металлург», а потом перебрался в Академию ЦСКА. В 2009-11 гг. выступал за «молодежку» армейцев. Затем выступал за дубль «Металлурга», в главной команде с 2013 года. За «сталеваров» провел 78 официальных матчей, в которых пропустил 83 гола, в том числе 11 - с пенальти.

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#Футбол #"Металлург" #Скрипник

Комментарии (2)

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гость

сегодня, 09:37
Модератор за что удалил комменты?
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д Гена

сегодня, 07:31
Удачи Давид тебе Ты сможешь удержать честь папы Он же ворота защищал Металлурга
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