Пожарные встретились со спасенными детьми

10 мая этого года липецкие пожарные спасли двух детей и их бабушку. Тогда дети были доставлены в ГУЗ Областная детская больница и на следующий день пришли в себя. Как только это случилось, брата и сестру навестили, вынесшие их из горящей квартиры пожарные, он и пригласили детей на экскурсию в музей МЧС и в свою пожарную часть.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, сегодня через два с небольшим месяца после пожара 3-летний мальчик его 4-летняя сестра встретились в музее МЧС с руководителем тушения того самого страшного пожара Максимом Тихомировым.



Для ребят провели экскурсию по пожарно-технической выставке, а затем вместе с Максимом они отправились в пожарно-спасательную часть №6.



Напомним, 10 мая на пятом этаже дома №22 по проспекту Победы вспыхнул пожар. В горящей квартире пожарные нашли обнаружены двух детей и их бабушку. Все трое находились без сознания. Пожарные вынесли их на улицу и оказали первую медицинскую помощь.

