Общество

вчера, 19:40

Пожарные встретились со спасенными детьми

14 2459
#пожар
Пожарные встретились со спасенными детьми
10 мая этого года липецкие пожарные спасли двух детей и их бабушку. Тогда дети были доставлены в ГУЗ Областная детская больница и на следующий день пришли в себя. Как только это случилось, брата и сестру навестили, вынесшие их из горящей квартиры пожарные, он и пригласили детей на экскурсию в музей МЧС и в свою пожарную часть.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, сегодня через два с небольшим месяца после пожара 3-летний мальчик его 4-летняя сестра встретились в музее МЧС с руководителем тушения того самого страшного пожара Максимом Тихомировым. 

Для ребят провели экскурсию по пожарно-технической выставке, а затем вместе с Максимом они отправились в пожарно-спасательную часть №6. 

Напомним, 10 мая на пятом этаже дома №22 по проспекту Победы вспыхнул пожар. В горящей квартире пожарные нашли обнаружены двух детей и их бабушку. Все трое находились без сознания. Пожарные вынесли их на улицу и оказали первую медицинскую помощь.
14 2459
#пожар

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юля

сегодня, 10:44
Респект и уважение пожарным)))
ответить

УГПСС

сегодня, 10:32
Зассахов- рулит))))
ответить

Анонимус

сегодня, 09:27
Пожарным уважение и премии, город48 выпороть "нашли обнаружены"
ответить

Алканы 15-го

сегодня, 09:22
Наградить! А бапку отпороть!
ответить

....

вчера, 22:37
Липчанка, а,что не так?
ответить

Груня

вчера, 22:04
Пловец, симпотный макс
ответить

1

вчера, 21:26
Да зарплату бы не помешало поднять пожарным
ответить

Липчанка

вчера, 21:24
Какое счастье для всех!
ответить

Пловец

вчера, 21:23
Макс Красавец!
ответить

.......

вчера, 21:01
Умки,здоровья и всех благ,и зарплату ребятам достойную...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера
В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера

42 минуты назад

Общество
Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга
#бюджет #рейтинг
18
Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга

сегодня, 10:38

Общество
Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек
#челлендж #соцсети
Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек

сегодня, 10:15

Общество
Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь
#звездопад #Персеиды
6
Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь

сегодня, 09:54

Общество
Автохама вычислили и наказали штрафом
#нарушение ПДД
13
Автохама вычислили и наказали штрафом

сегодня, 09:40

Общество
На улице Ленина прорезинят беговую дорожку
#беговая дорожка #благоустройство #дороги
12
На улице Ленина прорезинят беговую дорожку

сегодня, 09:30

Общество