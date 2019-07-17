Происшествия
вчера, 17:48
В столкновении автомобиля со столбом пострадали три человека
Авария произошла на трассе "Дон".
Сегодня на трассе "Дон" в Хлевенском районе автомобиль "ДЭУ Матиз" врезался в столб. В результате ДТП пострадали три человека.
Людей из искореженной машины извлекали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.
Спасатели передали пострадавших врачам "скорой".
Людей из искореженной машины извлекали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.
Спасатели передали пострадавших врачам "скорой".
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нянька
Алкан с 15-го
Олень
Слон
неуправляемый инохлам
Антошка с ложкой
жаль столб
Водитель
обоченник