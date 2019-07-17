Происшествия

вчера, 17:48

В столкновении автомобиля со столбом пострадали три человека

17 9225
#авария #ДТП
1
В столкновении автомобиля со столбом пострадали три человека

Авария произошла на трассе "Дон".

Сегодня на трассе "Дон" в Хлевенском районе автомобиль "ДЭУ Матиз" врезался в столб. В результате ДТП пострадали три человека.

Людей из искореженной машины извлекали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.

Спасатели передали пострадавших врачам "скорой".



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17 9225
#авария #ДТП
1

Комментарии (17)

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????

12 минут назад
разве матиз автомобиль?
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нянька

сегодня, 10:39
когда наконец столбы перестанут перебегать дорогу?,совсем проехать нельзя.
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Алкан с 15-го

сегодня, 09:24
Отметим этот случай паленочкой из киёска Мишки Узбека на Студгородке- 25
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Олень

сегодня, 09:13
реклама газпрома что-ли?
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Слон

сегодня, 09:11
Милый Матиз-ик -больше нет его!
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неуправляемый инохлам

сегодня, 08:30
скоро столбов в этом городе не останется
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Антошка с ложкой

сегодня, 08:01
Водитель, просто он охренел от новых цен на топливо!
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жаль столб

вчера, 21:54
столб, столб не пострадаааааал???????
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Водитель

вчера, 20:38
видимо засмотрелся на рекламу и вот что получилось !
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обоченник

вчера, 19:59
понаставят столбов на обочине . ни пройти не проехать
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