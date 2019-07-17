В столкновении автомобиля со столбом пострадали три человека

Авария произошла на трассе "Дон".

Сегодня на трассе "Дон" в Хлевенском районе автомобиль "ДЭУ Матиз" врезался в столб. В результате ДТП пострадали три человека.



Людей из искореженной машины извлекали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области.



Спасатели передали пострадавших врачам "скорой".







