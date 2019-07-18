ДоброСтрой – добрая цена в любой день года

А в день рождения бонусом к доброй цене – приятные подарки и сюрпризы!

Шесть лет назад, в июле 2013 года в Липецке распахнул свои двери гипермаркет сети «ДоброСтрой». Сегодня гипермаркет прочно обосновался в нашем городе, завоевав свою нишу и репутацию. За шесть лет он может похвастаться тысячами покупателей, которые нашли необходимые стройматериалы и вернулись вновь. Куплены километры обоев и напольных покрытий, тонны смесей для ремонтных работ.





Сегодня «ДоброСтрой» в Липецке – это более 19 тысяч наименований товаров только непосредственно в магазине. Здесь можно найти буквально все, что поможет сделать дом уютным – от гвоздя до водонагревателя: электрика, двери и окна, инженерные системы, кровельные материалы, напольные покрытия, обои, краски, спецодежда, инструменты, садовый инвентарь. Всего же «ДоброСтрой» представляет своим покупателям более 30 тысяч наименований различных товаров. На площади в 11 тысяч квадратных метров разместилось абсолютно все, что может понадобиться для строительства, ремонта и декора.

Широкий ассортимент товаров – не единственное, чем «ДоброСтрой» радует покупателей. Так, чтобы сориентироваться в торговом зале, в магазине, который работает в формате самообслуживания, продумана грамотная навигация. Указатели помогут найти стеллажи с необходимыми товарами. О выборе наиболее подходящего товара – например, какую краску взять для уличного забора, а какую для внутренней отделки дома – проконсультируют опытные продавцы.





Для удобства самостоятельного выбора наиболее подходящего вида обоев, ткани, зеркал в магазине создали наглядные экспозиции. С ними легко можно представить, как тот или иной товар будет смотреться в родной комнате.

«ДоброСтрой» предлагает покупателям много сопутствующих сервисных услуг – как платных, так и бесплатных. Так, бесплатно выполнят колеровку краски, распилят материалы, произведут оверлок напольных покрытий, создадут дизайн интерьера. А также можно сразу в магазине заказать услуги по демонтажу и установке дверей и другому ремонту жилья. Покупателю не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы сперва приобрести все необходимое для ремонта, потом искать, кто поможет установить дверь или сантехнику. Дату доставки также можно выбрать – товар на дом можно будет получить в удобный день.

В гипермаркете можно не только купить нужный товар – здесь уже несколько лет приглашают посетителей на мастер-классы, где помогут сделать красивый декор или небольшие предметы интерьера – например, кашпо, поднос или полку для цветов. Принять участие в них могут и взрослые, и дети.





Федеральная сеть – ООО «Электротехническая компания», которая представляет гипермаркеты «ДоброСтрой», существует на рынке уже 20 лет. Все это она позиционирует себя как территория добрых цен, дорожит своей репутацией и чутко реагирует на покупательский спрос. Подтверждает это лояльная ценовая политика, установленная сетью, а также многочисленные акции и специальные предложения. Например, ежедневно по сниженным ценам в гипермаркете представляют более 100 наименований товаров. Существует бонусная программа: постоянным покупателям знакомы бонусные карты «Любимого клиента» - по ним можно приобрести нужный товар с накопленными баллами. Свои «вкусные плюшки» получают оптовики – им в индивидуальном порядке предоставляются скидки от специалистов отдела комплексного обслуживания.

Такой ценовой политики удается придерживаться благодаря прямым поставкам от надежных и проверенных производителей России, Польши, Германии, Венгрии, Италии, Бельгии, Испании, Португалии, Китая, Словакии, Турции, Индонезии, Малайзии, Болгарии. Практически весь товар имеется в наличии и не требует ожидания после заказа.

В честь своего шестилетия со дня открытия, липецкий гипермаркет «Добрострой» приготовил еще несколько подарков – скидки в честь Дня металлургов и Дня города: так, с 19 по 21 июля в честь двух важных для Липецка дат, гипермаркет дарит скидку до 10% на все.

Гипермаркет «ДоброСтрой» ждет вас ежедневно с 800 до 2200 за товарами для ремонта, дома и дачи. Мы поможем сделать процесс ремонта или строительства приятным.

https://добрострой.рф/

Стол информации "Добрострой" тел. 20-30-97

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 47

ОГРН 1023000836836

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