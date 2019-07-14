сегодня, 09:08
Российский рубль признан самой недооцененной мировой валютой
Российский рубль вновь признан самой недооцененной валютой в мире. Подобное заявление уже делали и ранее. Об этом сообщает журнал Economist на основе "индекса бигмака".
Отмечается, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, а в России – 130 рублей. Из этого следует, что справедливый курс валют должен составлять 22,65 рубля за один доллар.
По мнению издания, наиболее реальный курс имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.
Ранее рубль укрепил свои позиции на валютном рынке. Это случилось после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сообщает www.m24.ru