сегодня, 09:00
Конюхов планирует поднять со дна останки адмирала Макарова и захоронить их в Главном храме ВС РФ
Отправиться в район затопленного броненосца «Петропавловск» команда может уже в 2020 году. На данный момент ведутся переговоры с японской стороной.
«В планах - поднять их останки и перезахоронить в России. Причем адмирала Макарова - в новом строящемся храме Министерства обороны», - рассказал ТАСС сын Конюхова Оскар.
По его словам, экспедиция намечена на 2020 год. Сейчас проводятся переговоры с японской стороной.
Броненосец «Петропавловск», на котором держал свой вымпел командующий Тихоокеанской эскадрой Степан Макаров, потерпел крушение в 1904 году во время русско-японской войны. Корабль подорвался на мине, сообщает tvzvezda.ru