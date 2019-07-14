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сегодня, 08:55

В Башкирии молодой видеоблогер признался, что месяц насиловал свою 10-летнюю сестру

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В Башкирии 20-летний видеоблогер месяц насиловал свою несовершеннолетнюю сестру. В поступке он сам признался сотрудникам правоохранительных органов.

«КП-Уфа», ссылаясь на источник, сообщает, что парень насиловал 10-летнюю девочку с ноября по декабрь 2014 года. Есть сведения о как минимум восьми случаях надругательства над несовершеннолетним ребенком. О случившемся молодой человек признался только сейчас.

Сейчас видеоблогер, у которого на интернет-канале тысячи подписчиков, находится под стражей. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Источник: www.bashinform.ru


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