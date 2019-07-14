В России
сегодня, 08:52
Украли все вещи у пешего путешественника по России
Пройдя полстраны, пеший путешественник из Подмосковья лишился всех вещей на Алтае; Камень-на-Оби мужчина надолго запомнит.
В Камне-на-Оби обокрали путешественника, который пешком решил обойти вс. Россию. Андрей Шарашкин вышел из Подмосковья в прошлом году и этим летом добрался до Новосибирской области. Во всех районах учитель истории встречался с общественниками и выкладывал на своей странице интересные посты о жизни городов, райцентров и сёл, где его встречали. После Новосибирской области путь путешественника лежал в Алтайский край. В первом же городе его обворовали. Украли всё, кроме документов.
Общественники Камня-на-Оби помогли Андрею Шарашкику купить спальный мешок и сменную одежду. Но путешественник по-прежнему остаётся без палатки, газовой горелки и посуды.
Самая страшная потеря, по словам Андрея Шарашкина, это дневники, которые путешественник вёл в походе для того, чтобы написать книгу о России, её городах и людях, сообщает sib.fm.
Общественники Камня-на-Оби помогли Андрею Шарашкику купить спальный мешок и сменную одежду. Но путешественник по-прежнему остаётся без палатки, газовой горелки и посуды.
Самая страшная потеря, по словам Андрея Шарашкина, это дневники, которые путешественник вёл в походе для того, чтобы написать книгу о России, её городах и людях, сообщает sib.fm.