В России

сегодня, 08:52

Украли все вещи у пешего путешественника по России

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Пройдя полстраны, пеший путешественник из Подмосковья лишился всех вещей на Алтае; Камень-на-Оби мужчина надолго запомнит. 

В Камне-на-Оби обокрали путешественника, который пешком решил обойти вс. Россию. Андрей Шарашкин вышел из Подмосковья в прошлом году и этим летом добрался до Новосибирской области. Во всех районах учитель истории встречался с общественниками и выкладывал на своей странице интересные посты о жизни городов, райцентров и сёл, где его встречали. После Новосибирской области путь путешественника лежал в Алтайский край. В первом же городе его обворовали. Украли всё, кроме документов.  

Общественники Камня-на-Оби помогли Андрею Шарашкику купить спальный мешок и сменную одежду. Но путешественник по-прежнему остаётся без палатки, газовой горелки и посуды. 


Самая страшная потеря, по словам Андрея Шарашкина, это дневники, которые путешественник вёл в походе для того, чтобы написать книгу о России, её городах и людях, сообщает sib.fm
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