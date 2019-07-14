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Times узнала об установлении источника утечки писем посла Британии в США

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По данным спецслужб Великобритании, утечка документов с критикой президента США Дональда Трампа произошла не по причине хакерской атаки со стороны иностранного государства, а из-за человека с «доступом к историческим файлам»

За утечкой в прессу секретных телеграмм, которые направлял в Лондон бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок, стоял человек «с доступом к историческим файлам», считают Скотленд-ярд и британские спецслужбы. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Полиция совместно с MI-6 (Секретной разведывательной службой Великобритании) и МИДом страны, который начал внутренне расследование, исключили предположение о том, что утечка была результатом хакерской атаки со стороны иностранного государства.

По данным газеты, к расследованию присоединятся сотрудники британского Центра правительственной связи, которые намерены найти подозреваемого при помощи прослушки телефонных записей и изучения электронной почты. Об этом также пишет Mail on Sunday.

6 июля Daily Mail обнародовала секретные телеграммы Дэррока, в которых он называл американского лидера Дональда Трампа «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным». После этого президент США отказался иметь дело с дипломатом и назвал его «тупым парнем». 10 июля посол подал в отставку и вернулся в Великобританию.

Британский МИД организовал в связи с утечкой внутреннюю проверку. 13 июля стало известно, что расследование начал Скотленд-Ярд, сообщает rbc.ru

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