В России
сегодня, 22:17
На Волге затонула яхта
Прогулочная яхта столкнулась с теплоходом
В Ярославской области столкнулся пассажирский теплоход с прогулочной яхтой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области.
Сигнал об инциденте поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе. Никто не пострадал, сообщает Интерфакс.
На месте будет проведено обследование судов транспортной комиссией Ространснадзора
Сигнал об инциденте поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе. Никто не пострадал, сообщает Интерфакс.
На месте будет проведено обследование судов транспортной комиссией Ространснадзора