В России

сегодня, 22:17

На Волге затонула яхта

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На Волге затонула яхта

Прогулочная яхта столкнулась с теплоходом

В Ярославской области столкнулся пассажирский теплоход с прогулочной яхтой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области.

Сигнал об инциденте поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе. Никто не пострадал, сообщает Интерфакс.

На месте будет проведено обследование судов транспортной комиссией Ространснадзора
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