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Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

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Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Возгорание произошло во время заправки автоцистерны

Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Саратовского гарнизона.

"Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения нет", - говорится в сообщении.

Пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.


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