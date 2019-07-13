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Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Возгорание произошло во время заправки автоцистерны
Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Саратовского гарнизона.
"Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения нет", - говорится в сообщении.
Пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
"Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения нет", - говорится в сообщении.
Пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.