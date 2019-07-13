Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Возгорание произошло во время заправки автоцистерны

Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Саратовского гарнизона.



"Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения нет", - говорится в сообщении.



Пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.





