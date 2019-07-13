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У звезды сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн

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У звезды сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн

Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию с сообщением о краже сумочки

Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию Санкт-Петербурга с сообщением о краже сумочки, в которой находилось кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, сумочку украли из машины. Сумка с кольцом, телефоном и деньгами пропала у Марии Шумаковой во время съемок нового сериала в Петербурге. Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей.

После того как потерпевшая обратилась в полицию, сотрудники отсмотрели камеры видеонаблюдения и обнаружили злоумышленника —  молодого темнокожего мужчину. Проследив по записям дальнейший путь юноши, полицейские задержали его в кафе быстрого питания.

Как оказалось, молодой человек ранее был судим. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража». Вопрос об избрании меры пресечения для подозревамого в настоящее время решается.



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