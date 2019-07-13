В России
53 минуты назад
Утверждён календарь выходных дней в 2020 году
Россиян ждут каникулы в январе и мае
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году, сообщает РИА Новости.
Так, согласно утвержденному графику, россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы. Выходными будут дни с 1 по 8 января. При этом выходные за 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно.
Россиян также ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества, три выходных принесет другой гендерный праздник — 8 марта, в честь Международного женского дня в России мини-каникулы будут с 7 по 9 марта.
Еще одни трехдневные выходные будут в мае — с 9 по 11 в связи с празднованием Дня Победы. Следующие продолжительные выходные будут летом — с 12 по 14 июня в связи с Днем России. А осенью дополнительный выходной будет только один — День народного единства, 4 ноября, выпадает на середину недели. <
Так, согласно утвержденному графику, россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы. Выходными будут дни с 1 по 8 января. При этом выходные за 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно.
Россиян также ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества, три выходных принесет другой гендерный праздник — 8 марта, в честь Международного женского дня в России мини-каникулы будут с 7 по 9 марта.
Еще одни трехдневные выходные будут в мае — с 9 по 11 в связи с празднованием Дня Победы. Следующие продолжительные выходные будут летом — с 12 по 14 июня в связи с Днем России. А осенью дополнительный выходной будет только один — День народного единства, 4 ноября, выпадает на середину недели. <