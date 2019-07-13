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сегодня, 18:07

Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

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Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере "Юнга"

Отдых в детском оздоровительном центре «Юнга» закончился для некоторых подростков отравлением. Специалисты выехали на территорию учреждения, организовали проверки и выявили нарушения. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

15 человек с признаками острой кишечной инфекции доставлены в одну из больниц Владивостока из детского оздоровительного центра «Юнга»

Специалисты зафиксировали факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

После проверок станет известно, будет ли дальше центр функционировать в прежнем режиме, или его временно закроют.
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