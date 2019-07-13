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Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере "Юнга"
Отдых в детском оздоровительном центре «Юнга» закончился для некоторых подростков отравлением. Специалисты выехали на территорию учреждения, организовали проверки и выявили нарушения. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».
15 человек с признаками острой кишечной инфекции доставлены в одну из больниц Владивостока из детского оздоровительного центра «Юнга»
Специалисты зафиксировали факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
После проверок станет известно, будет ли дальше центр функционировать в прежнем режиме, или его временно закроют.
15 человек с признаками острой кишечной инфекции доставлены в одну из больниц Владивостока из детского оздоровительного центра «Юнга»
Специалисты зафиксировали факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
После проверок станет известно, будет ли дальше центр функционировать в прежнем режиме, или его временно закроют.