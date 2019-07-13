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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
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Суд арестовал обвиняемого на 2 месяца
Силовики задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы. При виде полицейских мужчина достал нож и попытался оказать сопротивление, сообщает Газета.ру.
Обвиняемый признал свою вину, а расправу над девушкой объяснил тем, что у него "сорвало крышу" после ссоры с ней. По его словам, он приревновал девушку после того, как прочёл переписки погибшей с другими мужчинами.
Напомним, что тело 23-летней Альбины Мухамедзяновой было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве. 10 июля девушку со следами асфиксии нашла горничная.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Обвиняемый признал свою вину, а расправу над девушкой объяснил тем, что у него "сорвало крышу" после ссоры с ней. По его словам, он приревновал девушку после того, как прочёл переписки погибшей с другими мужчинами.
Напомним, что тело 23-летней Альбины Мухамедзяновой было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве. 10 июля девушку со следами асфиксии нашла горничная.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
1 159
ГОША