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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Суд арестовал обвиняемого на 2 месяца

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы. При виде полицейских мужчина достал нож и попытался оказать сопротивление, сообщает Газета.ру.

Обвиняемый признал свою вину, а расправу над девушкой объяснил тем, что у него "сорвало крышу" после ссоры с ней. По его словам, он приревновал девушку после того, как прочёл переписки погибшей с другими мужчинами.

Напомним, что тело 23-летней Альбины Мухамедзяновой было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве. 10 июля девушку со следами асфиксии нашла горничная.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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ГОША

51 минуту назад
за шлюху алчную теперь срок мотать !!!!!
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