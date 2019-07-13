В Грязях столкнулись свадебный кортеж и юный велосипедист

В ДТП пострадал 11-летний мальчик.

В Грязях на улице Свободы столкнулись свадебный кортеж и велосипед, за рулем которого сидел 11-летний мальчик. По словам сотрудников ГИБДД, по предварительным данным, юный велосипедист врезался в заднюю часть автомобиля. Но обстоятельства происшествия ещё выясняют.



Мальчика с места ДТП увезли на «Скорой», пока состояние его здоровья не вызывает опасений - у него оцарапаны локоть и колено, но ребёнок в состоянии шока.