Происшествия

45 минут назад

В Грязях столкнулись свадебный кортеж и юный велосипедист

6 446
#ДТП
В Грязях столкнулись свадебный кортеж и юный велосипедист

В ДТП пострадал 11-летний мальчик.

В Грязях на улице Свободы столкнулись свадебный кортеж и велосипед, за рулем которого сидел 11-летний мальчик. По словам сотрудников ГИБДД, по предварительным данным, юный велосипедист врезался в заднюю часть автомобиля. Но обстоятельства происшествия ещё выясняют. 

Мальчика с места ДТП увезли на «Скорой», пока состояние его здоровья не вызывает опасений - у него оцарапаны локоть и колено, но ребёнок в состоянии шока.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
6 446
#ДТП

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Новые молодожены

4 минуты назад
Это любоффьь)
ответить

Алкаш

8 минут назад
Лена, Дети всегда свадебному кортежу дорогу перекрывают и деньги просят. Купят пацану новый велик или смартфон и всё будет нормально.
ответить

Томми

16 минут назад
Лена, веришь в приметы, тупое тухлодырое существо ?
ответить

Не каркайте!!!

17 минут назад
Лена,
ответить

Лена

20 минут назад
Молодым счастья не будет....
ответить

Сергей 13

28 минут назад
Уточните,хто с кем столкнулся,велосипедист с кортежем,или наоборот?Заголовок измените.
ответить

Еще в рубрике

49-летняя Светлана очень хотела в тюрьму и заминировала липецкий вокзал
#телефонный терроризм
35
49-летняя Светлана очень хотела в тюрьму и заминировала липецкий вокзал

сегодня, 13:16

Происшествия
«Форд» опрокинулся в кювет под Липецком
#Авария #ДТП
20
«Форд» опрокинулся в кювет под Липецком

сегодня, 12:25

Происшествия
Полицейские раскрыли крупное мошенничество при оформлении участков под застройку
#мошенничество
52
Полицейские раскрыли крупное мошенничество при оформлении участков под застройку

сегодня, 09:02

Происшествия
«Паровоз» из четырех машин собрался на улице Металлургов
#авария
35
«Паровоз» из четырех машин собрался на улице Металлургов

вчера, 19:18

Происшествия
Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения
#порча автомобиля
74
Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения

вчера, 13:58

Происшествия
В оцепленном автобусе оказался рюкзак
#подозрительный предмет #рюкзак
11
В оцепленном автобусе оказался рюкзак

вчера, 13:44

Происшествия