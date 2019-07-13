В России
сегодня, 09:45
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
Один из сотрудников погиб, второй - тяжело ранен
Житель Якутии открыл огонь по полицейской машине после того, как к нему приехал наряд из-за семейной ссоры, сообщил СУ СК России по региону.
12 июля местная жительница сообщила в дежурную часть по Среднеколымскому району о скандале с мужем. Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина "Тигр".
От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения. Ему оказывается оперативная медицинская помощь в больнице, — сообщает РИА Новости.
Нападавший покончил с собой. По факту ЧП проводится процессуальная проверка.
12 июля местная жительница сообщила в дежурную часть по Среднеколымскому району о скандале с мужем. Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина "Тигр".
От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения. Ему оказывается оперативная медицинская помощь в больнице, — сообщает РИА Новости.
Нападавший покончил с собой. По факту ЧП проводится процессуальная проверка.