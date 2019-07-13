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сегодня, 09:45

В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей

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В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей

Один из сотрудников погиб, второй - тяжело ранен

Житель Якутии открыл огонь по полицейской машине после того, как к нему приехал наряд из-за семейной ссоры, сообщил СУ СК России по региону.

12 июля местная жительница сообщила в дежурную часть по Среднеколымскому району о скандале с мужем. Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина "Тигр".

От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения. Ему оказывается оперативная медицинская помощь в больнице, — сообщает РИА Новости.

Нападавший покончил с собой. По факту ЧП проводится процессуальная проверка.

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