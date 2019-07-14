Из нескольких зол выберем привычную

Итоги недели

Главным событием местной православной общины стало то, что. Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил его прошение «почисления на покой в связи с достижением 75-летия». Местом пребывания на покое для митрополита Никона выбран Задонский Рождества-Богородицкий мужской монастырь с материальным содержанием от Липецкого епархиального управления.Новым Липецким и Задонским митрополитом стал первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 64-летний митрополит Истринский Арсений.А вот какие события поразили липчан на прошедшей неделе:На прошлой неделе GOROD48 рассказал о девяти кандидатах в губернаторы. Мы попытались сжато рассказать о сильных и слабых сторонах этих людей, а также предположили, что главная интрига этих выборов в том, кто из кандидатов пройдет так называемый муниципальный фильтр – собрать не менее 163 подписей депутатов сельских, районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально.Участник выборов главы региона в 2014 году, уже бывший член ЛДПР Максим Халимончук сообщил GOROD48, что всем кандидатам в губернаторы необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов, корпус которых на 99,9% состоит из членов «ЕР», в индивидуальном порядке. Наш эксперт заявил, что это удастся сделать лишь тем, к кому проявит снисходительность руководство ЛРО «ЕР», так как партийную дисциплину еще никто не отменял.Но вдруг оказалось, что муниципальные депутаты не получили однозначной установки кого поддержать. Им предложено определяться самим (см.). Ассоциация «Совета муниципальных образований Липецкой области» разработала график встреч мундепов (по три в день). 11 июля в Хлевном корреспонденты GOROD48 наблюдали за первой встречей претендентов на должность главы региона с муниципальными кандидатами. Что из этого вышло, читайте в публикацииЭто был театр одного актера. Известный липецкий общественник и местный депутат Леонид Стуров взялся задавать всем кандидатам в депутаты два одних и тех же вопроса. Первый: почему нормативы на сбор, вывоз и переработку ТКО одинаковы для города и для села? Второй: когда будет найдена управа на ПАО «Квадра», которая излишне начислила жильцам его многоэтажки в Липецке 209 тысяч рублей за тепло и горячую воду? И все. За исключением Стурова, никто из депутатов не задал ни одному из кандидатов ни одного вопроса! А сам депутат-общественник в конце так разошелся, что совсем затроллил кандидата от «Казачьей партии Российской федерации» Вадима Давыдова: «И где же ваша форма?» «Вы ряженый?» «Вы в облсовет на лошади заедете?»Из телеграмм-каналов самих кандидатов в губернаторы следовало, что такие встречи стали лишь тратой их времени и сил. Например, Олег Хомутинников сообщил своим подписчикам, что собрал «целых 0 подписей», а Александр Шерин похвалился одним отданным ему за несколько встреч голосом.Говорить о других кандидатах, вовсе не знакомых липчанам, и вовсе нечего. Но эти темные лошадки - Евгений Третьяков от Аграрной партии России, Андрей Плотников от «Коммунистов России», Вадим Давыдов от «Казачьей партии», Андрей Григорьев от «Патриотов России» - как раз и имеют возможность пройти муниципальный фильтр. К таким безобидным товарищам депутаты от «ЕР» не испытывают классовой ненависти. Не вызывают они у «единороссов» и страха за свое будущее.. Налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании-2019. О полученных доходах свыше 10 млн рублей отчиталось 217 налогоплательщиков, из которых у двух налогоплательщиков доходы составили от 500 млн рублей до миллиарда.Между тем. Это - данные экспертов РИА Рейтинг. Наш регион в нем - 13-й. По данным авторов исследования, в 2018 году средней липецкой зарплаты хватало на 1,76 фиксированного набора товаров и услуг. Авторы исследования подсчитали, что 1% горожан испытывал крайнюю нужду. При этом дела у нас лучше, чем у всех соседей по Центральному Черноземью. Так, Белгородская область заняла в рейтинге 14 строчку, Тамбовская область - 19, Воронежская область - 21, Курская область - 22 позицию. Кстати, последнее место в рейтинге занимает Республика Тыва, где за чертой бедности находятся 40,1% населения.Эту новость активно комментировали. Вот одно из язвительных замечаний, написанное читателем с ником- Росстат: берем 217 чел с общим доходом 15,6 млрд и 100 тыс человек с зп 12 тыс в месяц (14,4 млрд руб в год), делим на 100 217 чел и получаем среднюю зп в лип области 25 т.р. А я думал откуда у них такая цифра рисуется)))Кстати, согласно свежему исследованию Credit Suisse Research Institute, в 2018 году средний годовой доход на одного трудоспособного работающего человека в мире составил $63 100. По курсу ЦБ на вчерашнюю субботу эта сумма составляет 3 975 000 тысячи рублей. Поделив ее на 12, мы получаем 331 тысячу рублей. Именно такой среднемесячный доход одного трудоспособного работающего человека в мире.Абсолютный лидер рейтинга - Исландия, где доход на человека: $555 726.России в этом рейтинге тоже принадлежит рекорд по доле капитала, которым владеет 1% богатейших людей в стране. А в целом в этом глобальном рейтинге Россия расположилась чуть впереди Турции, но слегка не дотягивая до Ливии, Ливана и Эквадора и совсем уже неприлично отставая от Китая, который своей статистикой давно разрушил миф о «голодных китайцах». Среднемесячная зарплата в России в 2018 году составила 43 400 рублей ($690). В год - $8 280. То есть среднестатистический россиянин беднее среднестатистического исландца в 67,1 раза!Кстати, средняя пенсия в России - 13 360 рублей ($210).Но выясняется, что не все так плохо (см.). Как сообщает областное управление потребительского рынка и ценовой политики, по дешевле продовольствие лишь в Белгородской области. Чиновники отмечают, что потребительская корзина в Белгородской области дешевле за счет более низких цен на молоко, масло сливочное, муку пшеничную, картофель. Но цены на некоторые продукты в регионе даже падают: на сахарный песок, капусту белокочанную и всегдашний предмет нашей особой гордости - яйца.Также подфартило многодетным семьям: президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации им ипотечных выплат. В итогеНа этой неделе липецкий горсовет немного повоевал с липецкой мэрией. Причиной стало то, что. В минувший понедельник главные акционеры АО «ЛГЭК» - три липецких МУПа, - провели заочное собрание, на котором и утвердили нового руководителя Липецкой городской энергетической компании.В горсовете сочли, что мэрия нарушила Устав Липецка. Еще в конце июня спикер горсовета Игорь Тиньков обратился к прокурору региона Константину Кожевникову с просьбой провести проверку действий чиновников.- В соответствии с 36-й статьей Устава города, к компетенции городского Совета относятся вопросы согласования кандидатур представителей в органы управления и ревизионные комиссии хозяйствующих обществ, если 50 процентов их акций принадлежат муниципалитету. Однако с горсоветом в выборе нового руководителя ЛГЭКа никто не советовался, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Игорь Тиньков.А во вторник на заседании комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты обрушились на председателя департамента ЖКХ мэрии Юлию Кабанцову с критикой ведомства за прошедшие выборы гендиректора АО «ЛГЭК (см.). По словам Игоря Тинькова, акции МУПов должны вернуться в департамент ЖКХ городской администрации. На основании чего, мол, МУПы распоряжаются акциями, принадлежащими администрации города? Как ведется работа с имуществом города?В прошлом году, напомним, мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. И депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры остаточной стоимостью в 1 млрд рублей (оценочная стоимость подстанций, котельных, сетей превышает 1,3 млрд рублей). При увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. При Башкареве, кстати, в ЛГЭКе были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. Если это случится, уставной капитал АО «ЛГЭК, составляющий сейчас 1,2 млрд рублей, увеличится еще на 500 млн рублей, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал, который можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации.На это обстоятельство намекнула и.о. главы Счетной палаты Липецка Ирина Живутская:- Когда ЛГЭКу было нужно, компания обращалась в горсовет, чтобы по муниципальной гарантии получить средства на выплату кредитов. Когда передавали имущество МУПов в основной капитал ОА «ЛГЭК», не предусмотрели оставить акции за муниципалитетом. Их закрепили за МУПами. С этим надо разобраться с правовой точки зрения.В четверг на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета. Так как у Евгении Уваркиной уже есть три советника, Счетная палата Липецка отметила, что введение дополнительной единицы приведет к росту превышения норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих.- Мы недавно просили муниципальную единицу для городского совета, профессиональную единицу, которая занималась бы конкурсами. Вы говорили, что это невозможно. Что это превышение норматива расходов, у нас параметры доведены, нас область просто разорвет. Сейчас у главы города уже есть три помощника, четвертого вы предлагаете, мы как должны на это отреагировать? - возмутился спикер горсовета.При этом, на заседании комиссии никто из чиновников не смог ответить на вопрос о необходимости введения новой ставки и функциях еще одного советника главы.В Липецке побывала делегация Общественной палаты РФ. Общественников по двум паркам Липецка - парку НЛМК и Быханову саду, водила глава города Евгения Уваркина. Увиденное столичным общественникам понравилось настолько, что глава делегации, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, обратился к чиновникам с призывом:Во всем, действительно, не надо. Но по большинству пунктов все же не мешало бы, раз в своей «тронной речи» при назначении главой Липецка Евгения Уваркина заявила, что ее маяк - как раз столица.И вот выясняется, что, а 20 остановок в городе - вообще ничьи! Также- Зачастую никакого договора у расклейщиков нет. А если и есть, то там прописано, что объявления нужно расклеивать только в специально отведенных местах. Получается, что виноват сам расклейщик, заказчика привлечь не за что. Чистить нужно так часто, чтобы этот вид бизнеса свести к нулю, чтобы заказчику было невыгодно так работать. Пока рычагов никаких нет, - пояснила депутатам директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк.Также в горсовете в который раз рассмотрели вопрос о размещении промышленных и жилых зон на территории, прилегающей к улицам 3-е Сентября, 1-я Воронежская и Чехова. Почему в который? Потому, что порядка на этой городской окраине как не было, так и нет!За экологическое благополучие этой территории вот уже который год бьется самый народный депутат Валентина Пересыпкина. Между тем муниципальная и региональная власти расписались в бессилии пресечь незаконную переработку шлака на 240 га в этой части города, а жильцам улиц Чехова, 3-го Сентября и 1-й Воронежской впору выходить на митинг в защиту своих конституционных прав на жизнь: от большегрузов, перевозящих шлак, дрожит земля и лопаются стены домов, а на улицах столбом стоит пыль (см.).А еще. Но в таком прохладном июле, как в этом году, это не критично.Администрация ресурса КрасивыйЛипецк.рф, подведя промежуточные итоги работы проекта за четыре года, пришла к выводу, что. О всех о них были проинформированы соответствующие ведомства. За четыре года работы ресурса общественникам удалось добиться решения более 1 500 проблем. Кстати, наконец-то: высоковольтные провода, висящие над дорогой, уберут под землю, а державшие их опоры снесут.На этой неделе в оздоровительном комплексе «Березка» случилась драма: мальчик палкой выбил глаз 10-летней девочке (см.).Спасение зрения девочки - не единственная проблема родителей пострадавшего ребенка. Они обеспокоены тем, как идет расследование всех обстоятельств происшествия. Мужчина утверждает, что дело поручено неопытной сотруднице, которая готовится уходить в декрет. Поэтому липчанин уверен, что бедой его семьи пристально никто заниматься не будет. Кроме того, Кирилла совершенно не устраивает позиция руководства «Березки» и родителей и мальчика, на которого его дочь указала, как на своего обидчика. Помимо полиции, Кирилл намерен обратиться в прокуратуру и суд. Во-первых, он имеет претензии к следователю; во-вторых, намерен опровергнуть то, что прессе сообщила администрация лагеря, и, наконец, через суд семья потребует от всех причастных к происшествию возмещения ущерба и вреда. И с администрации «Березки», и с родителей мальчика, на которого указала пострадавшая девочка. А пока семья борется за здоровье ребенка.Сразу же после публикаций о ЧП в лагере GOROD48 сообщил, что. Региональное управление образования и науки намерено разобраться в обстоятельствах происшествия, при котором 10-летняя девочка получила тяжелую травму. Версия руководства лагеря: несчастный случай, мол, ветер сорвал с дерева сухую ветку, которая и угодила в глаз ребенку.В конфликт вмешался врио главы администрации Липецкой области.А еще на этой неделепосле нашей публикации о том, что женщина обратилась к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с жуткой историей рождения ее первенца.. Баннеры с изображением семьи Николая II и словами «Прости меня, мой Государь» вызвала недоумение читателей GOROD48.. Чиновники создали рабочую группу для борьбы с нарушающими закон пивбарами: на сайт Игоря Артамонова поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких заведения. Липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос.