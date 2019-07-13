52 минуты назад
Полицейские раскрыли крупное мошенничество при оформлении участков под застройку
Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела 49-летнего местного жителя обвиняемого в особо-крупном мошенничестве.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Перри Мейсон
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