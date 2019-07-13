Полицейские раскрыли крупное мошенничество при оформлении участков под застройку

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела 49-летнего местного жителя обвиняемого в особо-крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе следствия установлено, что обвиняемый предлагал содействие в аренде земельных участков на территории Липецка. За деньги мужчина обещал потерпевшим, что они будут внесены в реестр на получение участков под застройку. При этом, обязательства перед потерпевшими липчанин выполнять не собирался. Общая сумма ущерба, причиненного двум потерпевшим, составила свыше 7 миллионов рублей.



Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

