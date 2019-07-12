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49 минут назад
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака
Росгвардия планирует заняться охраной выращиваемых для науки и медицины мака и конопли. Об этом сообщает Lenta.ru.
В ведомстве подготовили проект постановления о порядке требований к режиму охраны посевов мака и конопли. Его подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Согласно проекту, охраной посевов этих растений будут заниматься на договорной основе подразделения войск Росгвардии, а также ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, которая отвечает за организации, занимающиеся разведением наркосодержащих растений.
В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, выращивают в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. К его охране планируется допустить частные охранные организации.
В ведомстве подготовили проект постановления о порядке требований к режиму охраны посевов мака и конопли. Его подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Согласно проекту, охраной посевов этих растений будут заниматься на договорной основе подразделения войск Росгвардии, а также ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, которая отвечает за организации, занимающиеся разведением наркосодержащих растений.
В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, выращивают в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. К его охране планируется допустить частные охранные организации.