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Липецкая вечЁрка: программа праздника, прожиточный минимум и соблазнитель школьниц

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#Вечёрка
Липецкая вечЁрка: программа праздника, прожиточный минимум и соблазнитель школьниц

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 12 июля.

Активнее всего читатели в пятницу обсуждали то, что в регионе значительно вырос прожиточный минимум. В расчете на душу населения во II квартале он составит 9 726 рублей. Для трудоспособного населения утверждена сумма в 10 515 рублей, для пенсионеров — 8 152 рубля, а для детей 9 840 рублей.

Не менее охотно липчане комментировали граффити на площади Победы. Несмотря на то, что рисунок еще не завершен, картина на торцевой стене дома №3А уже привлекает внимание липчан. Прохожие делают селфи, фотографируют рисунок с тремя самолетами пилотажной группы «Соколы России».

В Липецке задержан подозреваемый в педофилии. По данным следствия, 42-летний подозреваемый, достоверно зная о несовершеннолетии своих избранниц, вступал с ними интимную связь. В период с июля по октябрь 2017 года он соблазнил четырех школьниц от 13 до 16 лет. Потерпевших он заманивал в свою квартиру, либо реализовывал свои преступные намерения в лесопосадках.

Сегодня стала известна полная программа празднования Дня города. Липецк будет отмечать своё 316-летие с 17 июля. Выбирайте события и стройте планы!
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#Вечёрка

Комментарии (1)

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Вика

52 минуты назад
А я вот почитала пост про новые фильтры на НЛМК, в котором как всегда комментарии закрыты. И у меня вопрос - если аж 450 тысяч тонн отходов ловят эти фильтры ежегодно, сколько ж тогда они выбрасывают???
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