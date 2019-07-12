В России

41 минуту назад

Восьмилетнюю девочку покусала мать

88
Восьмилетнюю девочку покусала мать

Полиция ведет проверку по факту госпитализации девочки

Полиция Калининского района выясняет обстоятельства дикого инцидента. Врачи одной из больниц города сообщили стражам порядка о том, что к ним поступила 8-летняя девочка с сильными укусами. Но полученными не от зубов животного, а человека. 

Со слов ребенка, телесные повреждения ей нанесла мать, сообщает КП. На вид ребенку около восьми лет, сама она назвать дату рождения не смогла.

При этом девочка назвала свои ФИО. По данным нашего издания, не только в Петербурге, но и в России нет людей с такими данными. Указанный ребенком адрес на Тихорецком проспекте существует, но в квартире никто не прописан, неизвестен и владелец жилплощади.

Девочку пока оставили под присмотром медиков.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.





88

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве загорелось здание государственного архива
#пожар #архив
В Москве загорелось здание государственного архива

сегодня, 14:28

В России
Регион рискует остаться без авиасообщения
#самолет #аэропорт
Регион рискует остаться без авиасообщения

сегодня, 14:20

В России
Кремль подумает над предложением «есть санкционку»
#санкционка #продукты
1
Кремль подумает над предложением «есть санкционку»

сегодня, 14:10

В России
Депутат обиделся на мем о его внешности
#мем #юмор #депутат
Депутат обиделся на мем о его внешности

сегодня, 14:02

В России
Организаторы покушения на «Сапсан» получили до 21 года тюрьмы
#сапсан #теракт #приговор
Организаторы покушения на «Сапсан» получили до 21 года тюрьмы

сегодня, 13:52

В России
Правила выбора шашлыка от экспертов
#шашлык #рекомендации #роскачество
Правила выбора шашлыка от экспертов

сегодня, 13:39

В России