В России
41 минуту назад
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Полиция ведет проверку по факту госпитализации девочки
Полиция Калининского района выясняет обстоятельства дикого инцидента. Врачи одной из больниц города сообщили стражам порядка о том, что к ним поступила 8-летняя девочка с сильными укусами. Но полученными не от зубов животного, а человека.
Со слов ребенка, телесные повреждения ей нанесла мать, сообщает КП. На вид ребенку около восьми лет, сама она назвать дату рождения не смогла.
При этом девочка назвала свои ФИО. По данным нашего издания, не только в Петербурге, но и в России нет людей с такими данными. Указанный ребенком адрес на Тихорецком проспекте существует, но в квартире никто не прописан, неизвестен и владелец жилплощади.
Девочку пока оставили под присмотром медиков.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Со слов ребенка, телесные повреждения ей нанесла мать, сообщает КП. На вид ребенку около восьми лет, сама она назвать дату рождения не смогла.
При этом девочка назвала свои ФИО. По данным нашего издания, не только в Петербурге, но и в России нет людей с такими данными. Указанный ребенком адрес на Тихорецком проспекте существует, но в квартире никто не прописан, неизвестен и владелец жилплощади.
Девочку пока оставили под присмотром медиков.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.