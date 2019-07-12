В Липецке обкатывают московские трамваи

Четыре вагона появятся на улицах города в День города.

Сегодня липчане увидели на улицах города необычные для себя трамваи. Синие вагоны ходили пустыми, что еще больше озадачивало горожан.



В дептрансе мэрии GOROD48 сообщили, что несколько трамваев из 12 подаренных Липецку правительством Москвы в настоящее время проходят обкатку на городских маршрутах, и что четыре столичных вагона начнут возить пассажиров в День города.



Напомним, что этой весной Липецк наконец-то получил партию списанных московских трамваев. Все они выстроились в линеечку на задворках трамвайного депо и ждали профилактического ремонта, на который, по данным дептранса мэрии, денег нет. Впрочем, прокатиться на московских трамваях с 15-летним пробегом будет сомнительным удовольствием. Как рассказали в частной беседе GOROD48 работники МУП «Городской электротранспорт», Липецк получил хлам, требующий больших капвложений.



В настоящее время в липецком трамвайном парке без учета московского транспорта осталось 43 вагона возрастом от 25 лет и старше. На сайте дептранса администрации Липецка указано, что общая протяженность трамвайных путей составляет 69,7 км и что путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. «Трамвайный парк полностью самортизирован». При всем при том на сайте отмечается, что за год трамваями перевозят порядка 4,4 млн пассажиров, и что городской рельсовый транспорт по-прежнему остается безальтернативным средством передвижения к доменной печи № 6 и стану-2000.