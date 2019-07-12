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В Липецке обкатывают московские трамваи

22 1016
#трамвай
4
В Липецке обкатывают московские трамваи

Четыре вагона появятся на улицах города в День города.

Сегодня липчане увидели на улицах города необычные для себя трамваи. Синие вагоны ходили пустыми, что еще больше озадачивало горожан.

В дептрансе мэрии GOROD48 сообщили, что несколько трамваев из 12 подаренных Липецку правительством Москвы в настоящее время проходят обкатку на городских маршрутах, и что четыре столичных вагона начнут возить пассажиров в День города.

Напомним, что этой весной Липецк наконец-то получил партию списанных московских трамваев. Все они выстроились в линеечку на задворках трамвайного депо и ждали профилактического ремонта, на который, по данным дептранса мэрии, денег нет. Впрочем, прокатиться на московских трамваях с 15-летним пробегом будет сомнительным удовольствием. Как рассказали в частной беседе GOROD48 работники МУП «Городской электротранспорт», Липецк получил хлам, требующий больших капвложений.

В настоящее время в липецком трамвайном парке без учета московского транспорта осталось 43 вагона возрастом от 25 лет и старше. На сайте дептранса администрации Липецка указано, что общая протяженность трамвайных путей составляет 69,7 км и что путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. «Трамвайный парк полностью самортизирован». При всем при том на сайте отмечается, что за год трамваями перевозят порядка 4,4 млн пассажиров, и что городской рельсовый транспорт по-прежнему остается безальтернативным средством передвижения к доменной печи № 6 и стану-2000.
22 1016
#трамвай
4

Комментарии (22)

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Как гость
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!!!

1 минуту назад
В МОСКВЕ ТРАНСПОРТ МЕНЯЮТ КАК ПЕРЧАТКЕ А В НАШЕМ ДЕПО ЗА ТРАМВАЯМИ ХОРОШО УХАЖИВАЛИ И УХАЖИВАЮТ И 30-ЛЕТНИЕ В НЕПЛОХОМ СОСТОЯНИИ А ЭТО ПРАВДА ХЛАМ!!!! А ЕЩЕ ЛИПЕЦКИЕ ТРАМВАИ САМЫЙ ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ !!!
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Гость

2 минуты назад
Бывший мэр в Госдуме сидит, мог бы и получше выбрать для дорогих понимаешь липсан..
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Гость

4 минуты назад
Ну и убожество.. Спасибо бывшим главам нашего городка.. Спасибо за подгон босяцкий
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Михалыч

5 минут назад
Всё,я спокоен, теперь заживём
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Путин

15 минут назад
Совершил не мощный экономический рывок , Сделал мощный экономический бросок хламом В биомассу .
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А их дезинфицировали

16 минут назад
После вонючих, сраных москалей ?.
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Липчанин

23 минуты назад
того и гляди московский метрополитен до нас дотянется!!!
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Перри Мэйсон

29 минут назад
Спасибо большое!, Да ладно....Больше половины города на подержанных авто катаются, и не парятся...
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Спасибо большое!

31 минуту назад
Радость какая! Скоро использованную туалетную бумагу пришлют. А чё? Помыли, высушили и можно снова пользоваться!
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Гостья

35 минут назад
О, московский металлолом подъехал
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