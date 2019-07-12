Общество
сегодня, 14:28
Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет
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Опиловка будет производится три дня
15 июля с 08:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна, ул.Писарева (причина: опиловка деревьев)
16 июля с 09:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна (причина: опиловка деревьев)
15,16 и 17 июля с 9:00 до 17:00 по ул. Совхозная, пер. Цветочный (причина: ремонтные работы на сетях), сообщили в АО ЛГЭК.
16 июля с 09:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна (причина: опиловка деревьев)
15,16 и 17 июля с 9:00 до 17:00 по ул. Совхозная, пер. Цветочный (причина: ремонтные работы на сетях), сообщили в АО ЛГЭК.
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