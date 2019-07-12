Общество

сегодня, 14:28

Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет

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#отключение света
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Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет

Опиловка будет производится три дня

15 июля с 08:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна, ул.Писарева (причина: опиловка деревьев) 

16 июля с 09:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна (причина: опиловка деревьев) 

15,16 и 17 июля с 9:00 до 17:00  по ул. Совхозная, пер. Цветочный (причина: ремонтные работы на сетях), сообщили в АО ЛГЭК. 

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#отключение света
1

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