Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет

Опиловка будет производится три дня

15 июля с 08:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна, ул.Писарева (причина: опиловка деревьев)



16 июля с 09:00 до 17:00 по ул.Бригадная, ул.Ладыгина, ул.Локомотивная, ул.Череповецкая, ул.Шаумяна (причина: опиловка деревьев)



15,16 и 17 июля с 9:00 до 17:00 по ул. Совхозная, пер. Цветочный (причина: ремонтные работы на сетях), сообщили в АО ЛГЭК.



